Бывшая судья проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова рассказала, как сделать сливочный крем и самый мягких бисквит для торта.

На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась, как сделать вкусный домашний торт с кремом на молоке и сливочном масле.

Ингредиенты для бисквита:

8 белков

220 г сахара

75 г муки

50 г какао

Ингредиенты для крема:

8 желтков

100 г молока

50 г сахара

70 г муки

200 г сливочного масла

100 г шоколада для украшения

Способ приготовления:

Взбейте белки до пышной массы, постепенно добавляя сахар, советует "Мастер Шеф" Литвинова. Смешайте муку с какао и аккуратно вмешайте в белковую массу.

Вылейте тесто в форму и выпекайте при температуре 180°C около 25 минут.В сотейнике смешайте сахар, муку и желтки. Добавьте половину нормы молока и перемешайте.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, поставьте смесь на слабый огонь и, помешивая, дождитесь загустения. Влейте оставшееся молоко.

Когда крем загустеет, снимите с огня и добавьте сливочное масло комнатной температуры. Взбейте крем миксером до однородной консистенции.

Остуженный корж разрежьте на два слоя. Промажьте коржи кремом, также посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова. Сверху украсьте торт растопленным шоколадом.

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