Этот нежный и ароматный пирог с абрикосами прекрасно подойдёт для летнего чаепития.
Звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала в Инстаграм детальный рецепт вкусного пирога с абрикосами и творогом.
Ингредиенты:
- Мука — 50 г (2.5 ст.л.)
- Сахар — 30 г (1.5 ст.л.)
- Холодное сливочное масло — 30 г (2 ст.л.)
- Щепотка соли
- Сливочное масло (комнатной температуры) — 100 г (½ упаковки)
- Яйца — 100 г (2 шт.)
- Мука — 100 г (5 ст.л.)
- Разрыхлитель — 5 г (1 ч.л. с горкой)
- Сахар — 80 г (4 ст.л.)
- Ванильный сахар — по желанию
- Творог (5-9% жирности) — 350 г
- Яйца — 100 г (2 шт.)
- Сметана (10-15% жирности) — 150 г (6 ст.л.)
- Сахар — 80 г (4 ст.л.)
- Абрикосы — 350 г
Приготовление:
Смешайте муку, сахар и соль. Добавьте холодное сливочное масло и перетрите всё в крошку, советует "Мастер Шеф" Глинская. Поставьте крошку в морозильную камеру на время приготовления остальных частей пирога.
Взбейте мягкое сливочное масло с сахаром и ванильным сахаром. Добавьте яйца комнатной температуры и хорошо перемешайте.
Смешайте муку с разрыхлителем, добавьте в масляную смесь и замесите тесто до однородной консистенции, добавляет "Мастер Шеф" Глинская. Смешайте все ингредиенты (творог, яйца, сметану и сахар) и взбейте до получения однородной смеси.
Разогрейте духовку до 170°C. Выложите тесто в форму диаметром 20-22 см, на дно положите пергамент, а боковые стенки смажьте сливочным маслом.
Разровняйте тесто в форме, затем сверху выложите творожную начинку. Разложите половинки абрикосов поверх начинки и посыпьте подготовленной песочной крошкой.
Выпекайте пирог в разогретой духовке 45-50 минут, рассказала "Мастер Шеф" Глинская. Оставьте пирог на 2-3 часа.
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