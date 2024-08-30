Серед численних рекомендацій для садівників часто зустрічається порада підживити ділянку шкаралупою яєць. Але чи дійсно це ефективний метод, чи, можливо, черговий міф?

Давайте розглянемо, чи варто підживити ділянку шкаралупою яєць. Відомо, що яєчна шкаралупа на 90% складається з кальцію, що робить її чудовим джерелом цього важливого для рослин елемента. Крім того, шкаралупа містить магній, калій та фосфор. Тож, якщо ви вирішили підживити ділянку шкаралупою яєць, ми розповімо, як це зробити правильно.

Ретельно подрібнену яєчну шкаралупу додають до ґрунту для збагачення його кальцієм, що особливо корисно для таких рослин, як томати, перець, капуста та інші овочі. Окрім цього, ви можете підживити ділянку шкаралупою яєць, використовуючи її як природний бар'єр від слимаків і равликів, розсипаючи її навколо рослин. Гострі краї шкаралупи ускладнюють пересування шкідників, захищаючи рослини від пошкоджень.

Таким чином, підживити ділянку шкаралупою яєць — це екологічно безпечний спосіб утилізувати органічні відходи. Замість того, щоб викидати шкаралупу, ви можете використовувати її в саду, економлячи на дорогих добривах та отримуючи природний засіб для догляду за рослинами.

Проте є й певні недоліки. Яєчна шкаралупа розкладається в ґрунті досить повільно, тому ефект може бути не миттєвим. Щоб прискорити його, шкаралупу слід подрібнювати до стану порошку. Також варто враховувати, що в ній мало таких елементів, як азот, фосфор та калій, тому краще підживити ділянку шкаралупою яєць у поєднанні з іншими видами добрив.

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