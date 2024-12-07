Гороскоп Таро по одній карті на 8 грудня, буде несподіваний поворот подій для одного вогняного знака.

До вашої уваги пропонується гороскоп на одній карті Таро для всіх знаків зодіаку на 8 грудня , з прогнозом з використанням нумерології та астрології.

Що принесе однокартковий гороскоп Таро вашому знаку зодіаку? Читайте далі.

Дізнайтеся, що принесе вам щоденний гороскоп на картах Таро для знаку зодіаку на 8 грудня.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Корольова Кубків

Є хороші новини, а є чудові новини.

«Хороша новина полягає в тому, що ви дійсно починаєте помічати, як у житті настає хороший підйом, і в міру того, як ви починаєте відчувати себе менш і менш обтяженим раптовими незручностями, ви відчуєте себе більш впевненим і здатним взяти на себе всі обов'язки , на яких вам потрібно зосередитись».

Найкращі речі в житті ось-ось почнуться.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Суд, перевернута

Тебе, Телець, атакували багатьма способами. Були люди, які намагалися утримати тебе від твоїх мрій і навіть не давали тобі чогось насолоджуватися.

Ви витримали, і це справжнє свідчення вашої внутрішньої сили та характеру. Усі ті ночі, коли ви не спали, почуваючись невдахою, тепер позаду. Попрощайтеся з невпевненістю у собі. Впевненість та підбадьорення залишаться з вами.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Король Пентаклей, перевернута

Одна зі сторін вас, про яку ніхто не знає, це те, що ви іноді вперті. Ви сповнені рішучості, як ви могли б сказати, отримати те, що вам потрібно отримати, коли життя стає важким.

Але вам доведеться бути обережними, Близнюки, ви не хочете бути настільки затиснутими, щоб нашкодити собі через відсутність гнучкості. Ви повинні бути гнучкими, коли це важливо. Не забувайте про це, особливо сьогодні.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Паж Мечів, перевернута

Ніхто не любить чути щось негативне, та все ж ви це зробите. Ви можете отримати звістку про те, що щось погане трапилося з другом або з кимось із ваших знайомих. Це тривожний дзвінок, Раку.

Життя надто коротке, щоб не піклуватися про себе. Можливо, вам вдасться обійтися чимось одним тут чи там, але послідовність є ключем до хорошого здоров'я. Тож поставте це на перше місце у списку пріоритетів.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Сила

Ти сильний і хоробрий. Тобі не треба нікому нічого доводити, Лео. Тобі просто треба бути собою.

Ви витримаєте все, що цей тиждень піднесе. Ви можете відчути, що ви близькі до кінця, але не хвилюйтесь.

Коли ви найменше цього очікуєте, ви виявите здатність змусити все працювати. Ви навіть здивуєте себе.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: П'ятірка Пентаклей, перевернута

Ви втратили щось особливе для вас і може виникнути відчуття, ніби вас позбавили частини душі. Частина вашої особистості була втрачена, і це не те, до чого ви ставитеся легковажно.

Ви перебуваєте в перехідному періоді, Діва, в точці, де ви можете перевизначити, ким ви хочете бути. Ви можете почати зараз.

Не чекайте занадто довго, адже майбутнє готує щось дивне, що замінить те, що у вас було колись, і дасть вам набагато більше, ніж ви мріяли.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Трійка Жезлів

Ви ніколи не були призначені для того, щоб робити все самостійно або діяти поодинці.

Ось чому ви народилися Терезами, які є одним із найбільш товариських знаків зодіаку. Вам потрібно бути частиною спільноти, тому не закривайте двері для дружби, натомість запрошуйте її.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Четвірка Пентаклею, перевернута

Єдине, чим ви не хочете ризикувати, це ваша безпека та почуття захищеності. Вам потрібно виявляти обережність, коли Четвірка Пентаклею перебуває в перевернутому положенні.

Ви зазвичай не схильні ризикувати, але можуть бути деякі області вашого життя, де ви не такі обережні, як потрібно. Так що будьте обережні, і коли можете трохи більше, ніж зазвичай.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Королева Пентаклей, перевернута

У вас колись виникало почуття, що хтось посилає вам погану енергію? У вас може бути ненависник і тому ви хочете запечатати себе. Не приймайте жодної негативної енергії, яка приходить на ваш шлях.

Відкиньте будь-які думки, які змушують вас почувати себе переможеним. Думайте позитивно. Ви - той, хто визначає свою долю.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Двійка Кубків

Розставання трапляються, і коли ви думаєте про колишнє, не турбуйтеся про те, що якщо. Пам'ятайте, що ви заслуговуєте на краще.

Можливо, тоді у вас все було добре, але незабаром ви відчуєте найкраще кохання у своєму житті — справжню споріднену душу.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Вісімка Пентаклей, перевернута

Коли настає понаднормова робота, ви, не замислюючись, робите трохи більше роботи.

Ви любите гроші, і в цей час року ви цінуєте можливість мати їх купувати речі, які ви хочете для себе та інших. Але не перестарайтеся.

Тобі теж потрібен вихідний. Візьми собі повноцінний день і відпочинь, Водолію.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Дурень

Відбуваються нові речі, і ви так сильно цього хочете, але ви повинні насолоджуватися цим процесом, а не поспішати вперед, щоб не тільки упустити радість життя, що розгортається у вас на очах, а й досвід того, що ви самі починаєте нову пригоду!

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