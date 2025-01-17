Зміни, які набудуть чинності вже у 2025 році, передбачають автоматичне надання статусу УБД без необхідності подання заяв та збирання численних документів.

У 2025 році процес отримання статусу учасника бойових дій має стати значно простішим для військових.

Як пише Уніан, статус УБД надає низку пільг, які зможуть отримати як самі військовослужбовці, так і їхні родини. У 2025 році цей статус дасть право на знижку до 70% на оплату комунальних послуг, квартплату та паливо для котлів. Крім того, для учасників бойових дій з інвалідністю пільга буде повною — 100% компенсація комунальних витрат.

Також учасники бойових дій будуть звільнені від сплати деяких податків і зможуть безкоштовно користуватися громадським транспортом, отримувати ліки за рецептом, а також проходити лікування в державних медичних закладах та відпочивати в санаторіях.

Основною зміною у 2025 році стане автоматизація надання статусу УБД. Військовослужбовці, які виконують бойові завдання, зможуть отримати цей статус без звернень до різних установ або особистої присутності. Усі необхідні дані будуть отримані з військових баз і автоматично підтверджені. Після цього військовий зможе отримати е-Посвідчення учасника бойових дій через додаток "Дія", не маючи потреби в паперових документах.

Раніше, до початку повномасштабної війни в Україні, щоб отримати статус УБД, солдатам потрібно було перебувати на фронті хоча б 30 днів, однак нині вимоги щодо мінімального терміну служби в зоні бойових дій скасовані.

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