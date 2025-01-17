Изменения, которые вступят в силу уже в 2025 году, предполагают автоматическое предоставление статуса УБД без необходимости подачи заявлений и сбора многочисленных документов.

В 2025 г. процесс получения статуса участника боевых действий должен стать значительно проще для военных.

Как пишет Униан, статус УБД предоставляет ряд льгот, которые могут получить как сами военнослужащие, так и их семьи. В 2025 году данный статус даст право на скидку до 70% на оплату коммунальных услуг, квартплату и топливо для котлов. Кроме того, для участников боевых действий с инвалидностью льгота будет полной – 100% компенсация коммунальных расходов.

Также участники боевых действий будут освобождены от уплаты некоторых налогов и смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом, получать лекарства по рецепту, проходить лечение в государственных медицинских учреждениях и отдыхать в санаториях.

Основным изменением в 2025 году станет автоматизация предоставления статуса УБД. Военнослужащие, выполняющие боевые задания, смогут получить этот статус без обращений в разные учреждения или личное присутствие. Все необходимые данные будут получены с военных баз и автоматически подтверждены. После этого военный сможет получить е-удостоверение участника боевых действий через приложение "Действие", не нуждаясь в бумажных документах.

Ранее, до начала полномасштабной войны в Украине, чтобы получить статус УБД, солдатам нужно было находиться на фронте хотя бы 30 дней, однако сейчас требования по минимальному сроку службы в зоне боевых действий отменены.

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