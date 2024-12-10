Гороскоп на 10 декабря для всех знаков Зодиака может помочь вам разобраться в этом решающем времени.

Далее вы найдете гороскоп для каждого знака зодиака на 10 декабря, продолжайте читать, чтобы узнать, что приготовили звезды.

Ваш гороскоп может попытаться помочь вам разобраться в этом решающем времени.

Пытаешься разобраться в своих чувствах, Лев? Не торопись делать выбор в любом случае.

Козерог, если у вас возникли проблемы с другом, пришло время стиснуть зубы и рассказать ему об этом.

Овен

21 марта — 20 апреля

У вас может появится желание оказаться на другой планете или где-то еще, кроме того места, где вам нужно быть.

Желание сбежать может быть сильнее обычного, и это может привести к тому, что вы начнете избегать ответственности.

Если вы обнаружите, что идете по этому пути, то займите твердую позицию.

Телец

21 апреля — 21 мая

Отношения, которые, казалось бы, находятся на решающем этапе, могут стать гораздо более интенсивными.

Серьезные вопросы могут потребовать обсуждения, и будущее связи может зависеть от того, как они сложатся. И даже если это романтика по своей природе, вы можете быть вполне деловыми.

Близнецы

22 мая — 21 июня

Ваша уверенность в себе может возрасти благодаря комплименту.

Однако может быть и другая область, в которой вы не чувствуете себя столь оптимистично, и это может быть связано с тем, что вам приходится принимать неловкие решения.

Рак

22 июня — 23 июля

Идея поиска новых способов улучшить свою жизнь и повысить эффективность повседневной деятельности может вас заинтересовать.

Однако вместо того, чтобы сразу же нырнуть в мир, космос побуждает вас задуматься о том, какими на самом деле могут быть ваши мотивы.

Лев

24 июля — 23 августа

Хотите узнать, что вы на самом деле чувствуете по отношению к кому-то? На следующий день или около того вы можете усомниться в этом.

Хотите ли вы пойти дальше или у вас есть сомнения?

С водным Нептуном, который все запутывает, лучше не торопиться с выводами. Ваше восприятие может быть искажено.

Дева

24 августа — 23 сентября

Это не лучший день для обсуждения вопросов, касающихся вашего дома или семьи.

Отложите принятие окончательных решений на несколько дней, поскольку у вас может не быть всей необходимой информации или заинтересованные стороны могут не до конца понимать ситуацию.

Выждите время, ведь могут появиться факты, которые изменят все.

Весы

24 сентября — 23 октября

Постарайтесь не брать на себя слишком много. Вы можете хотеть быть добрым или произвести впечатление, но если это означает пожертвовать своим временем или ресурсами, то подумайте дважды.

Чувствуете себя виноватым? В этом нет необходимости. Вы часто склоняетесь к тому, чтобы помогать другим, когда они просят, и это может привести к тому, что вы почувствуете себя выгоревшим или даже истощенным.

Скорпион

24 октября — 22 ноября

Сонная лунная фаза может привести к тому, что вы будете взвешивать стоимость чего-то, что, по правде говоря, может оказаться немного дорогим.

Но даже в этом случае это может вас не остановить, и вы можете решить удобно игнорировать факты в своей спешке иметь и удерживать. Будьте здесь осмотрительны.

Стрелец

23 ноября — 21 декабря

Вы, возможно, достигли решающего этапа в плане, требующем тщательного обдумывания.

Если это связано с домом и домашними делами, то, попросив семью поделиться своими идеями, вы сможете прояснить свои собственные. Вам нечего терять.

Козерог

22 декабря — 21 января

Ваше отношение к другу или коллеге может стать довольно напряженным, и вы, вероятно, знаете почему.

Но так ли это? Если нет, то рассказать им об этом может оказаться не самым простым разговором, но это может помочь вам почувствовать себя лучше.

Водолей

22 января — 19 февраля

Доверие к своим инстинктам может помочь вам принимать мудрые решения, с которыми вы чувствуете себя комфортно. Другие эксперты могут дать вам совет.

Если это кажется неправильным, то делайте то, что считаете лучшим. Эфирные аспекты предполагают, что следование своему шестому чувству может дать вам большое преимущество.

Рыбы

20 февраля — 20 марта

Если вы немного волнуетесь из-за важной встречи или принятия важного решения, это вполне естественно.

Сильная лунная фаза в вашем знаке может быть причиной того, что вы нервничаете больше, чем нужно, и вам сложнее расслабиться.

Если это ваш случай, то черпайте вдохновение из книги или у человека, которым вы восхищаетесь.

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