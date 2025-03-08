По всей территории страны 8 марта ожидается одинаковая синоптическая ситуация: будет тепло , малооблачно и без осадков, сообщает Politeka.net.
По прогнозу Укргидрометцентра, этот праздничный весенний день станет прекрасной возможностью насладиться выходным без каких-либо погодных неприятностей.
Все регионы страны могут похвастаться ясным небом и отсутствием дождей или сильного ветра. Впрочем, температура воздуха несколько снизится по сравнению с предыдущими днями, в частности, ночи будут прохладнее, отмечают синоптики.
Прогноз погоды по регионам на 8 марта.
Западные области: будет облачно, без осадков. Ночная температура воздуха будет колебаться от +1 до +3 градусов, дневная – +14 +16 градусов.
Северные области: также облачно, без осадков. Ночная температура +1+3 градуса, дневная - +14+16 градусов.
Центральные области: без изменений малооблачно и без дождей. Ночные температуры +1+3 градуса, дневные температуры будут колебаться в пределах +14+16 градусов.
Южные области: без осадков и солнечно. Ночная температура +1+3 градуса, дневная - +14+16 градусов.
Восточные области: тоже облачно, без осадков. Ночная температура +1+3 градуса, дневная - +14+16 градусов.
Крым: малооблачно, без осадков, температуры ночи и дня аналогичные остальным регионам — +1+3 и +14+16 градусов соответственно.
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