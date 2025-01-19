С 1 июля 2025 г. в Украине вступит в силу реформа пенсионной системы, которая изменит порядок начисления пенсий по инвалидности.

Выплаты зависят от группы инвалидности и трудового стажа.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, до июля 2025 года изменений в системе выплаты пенсий не предусматривается.

Согласно действующим требованиям, для получения пенсии по инвалидности гражданам необходимо иметь хотя бы один год трудового стажа. Выплаты по инвалидности рассчитываются на основе группы инвалидности и трудового стажа: для лиц с инвалидностью 1 группы начисляется 100% пенсии по возрасту, 2 группы — 90%.

На сегодняшний день минимальные социальные пенсии по инвалидности составляют: 2760 грн для 1 группы, 2520 грн для 2 группы, 2093 грн для 3 группы. Однако после осуществления реформы эти выплаты могут претерпеть изменения или быть отменены, если не будет создана новая система социальной защиты для людей с инвалидностью. Детали будущих изменений будут известны ближе к реформе.

Ранее Politeka писала, что в последнее время в сети активно распространяется информация о якобы индексации пенсий в январе, а пенсионеров призывают заполнить специальную анкету для получения средств. В ПФУ сообщили украинцам, действительно ли ожидается перерасчет пенсий в январе. Подробнее – читайте по ссылке .

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