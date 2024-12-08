Что принесет гороскоп Таро на одну карту на 9 декабря для вашего знака зодиака, читайте дальше.
Узнайте, что принесет вам ежедневный гороскоп на картах Таро для вашего знака Зодиака на 9 декабря.
Овен (21 марта - 19 апреля)
Карта Таро: Четверка Мечей
Вы довольно хорошо справляетесь с управлением, и хотя сейчас у вас все под контролем, все еще есть области, на которых вам нужно сосредоточить свое время и энергию.
Вам захочется провести день, уделяя особое внимание вещам, которые, как вам кажется, находятся в беспорядке и могут испортить ваши планы на эти выходные.
Телец (20 апреля - 20 мая)
Карта Таро: Семерка Кубков, перевернутая
Пришло время вам вернуться к более активной роли, предоставив часть своих талантов и сильных сторон другим.
Вы провели достаточно времени вдали от внимания общественности, но вам важно вернуться в колею, поскольку ваша помощь необходима.
Близнецы (21 мая - 20 июня)
Карта Таро: Двойка Мечей
Вы продолжаете метаться туда-сюда по поводу того, что вы хотите сделать. Вы не принимаете никаких решений и тратите время впустую.
Составьте список «за» и «против», чтобы вы могли решить, что вам следует выбрать и сделать.
Рак (21 июня - 22 июля)
Карта Таро: Паж Кубков, перевернутая
Вы становитесь сильнее эмоционально с каждым днем. Некоторое время вы обращались к своему внутреннему голосу, но теперь вы понимаете ценность своей интуиции.
Это будет полезно для вас сегодня, и по мере того, как вы научитесь настраиваться, вам будет все легче и легче это делать.
Лев (23 июля - 22 августа)
Карта Таро: Колесница, перевернутая
Можно сдаться, когда это имеет смысл. Не все цели нужно достигать.
Лучше не тратить время и ресурсы, особенно если вы знаете, что после завершения этого проекта вы ничего с ним не сделаете.
Дева (23 августа - 22 сентября)
Карта Таро: Рыцарь Пентаклей
Кто-то будет спорить немного более активно, чем обычно.
Вы можете попробовать подискутировать или просто отойти в сторону, пока все не утихнет. Ожидайте извинений, которые последуют позже.
Весы (23 сентября - 22 октября)
Карта Таро: Звезда
Попросите вселенную протянуть руку, когда она вам понадобится. Не бойтесь молиться, даже если ваша вера слаба.
Никогда не знаешь, что произойдет, пока не начнешь действовать.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Карта Таро: Смерть
Нелегко будет расстаться с тем, что, как вы надеялись, должно было сработать, но этот финал более чем своевременен.
Они просто протягивают руку помощи и вместо того, чтобы сопротивляться, просто плывут по течению.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Карта Таро: Отшельник
Вам нужно время для себя, и хорошей идеей будет запланировать тихие выходные.
Отстранение от мира может помочь вам перестроиться и обрести понимание того, что вам нужно для планирования будущего.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Карта Таро: Мир, перевернутая
Успех уже не за горами. Это просто неудобство в твоей жизни.
Вам пришлось сделать два шага назад, чтобы усвоить урок, но теперь все пойдет гладко, и вы пойдете гораздо дальше, чем могли бы, если бы этого испытания не произошло.
Водолей (20 января - 18 февраля)
Карта Таро: Повешенный, перевернутая
Вы закончили ждать и теперь готовы перейти к следующему этапу своей жизни.
Вы уже отдали так много себя, и теперь пришло время сделать то, что будет лучше для вас.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Карта Таро: Семерка Пентаклей
Вы научились управлять деньгами гораздо лучше, чем раньше.
Вы экономите и инвестируете разумно. Это прекрасное время для вас, чтобы поставить более крупные финансовые цели на новый год.
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