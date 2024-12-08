Вашему вниманию предлагается гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 9 декабря с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Что принесет гороскоп Таро на одну карту на 9 декабря для вашего знака зодиака, читайте дальше.

Узнайте, что принесет вам ежедневный гороскоп на картах Таро для вашего знака Зодиака на 9 декабря.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Четверка Мечей

Вы довольно хорошо справляетесь с управлением, и хотя сейчас у вас все под контролем, все еще есть области, на которых вам нужно сосредоточить свое время и энергию.

Вам захочется провести день, уделяя особое внимание вещам, которые, как вам кажется, находятся в беспорядке и могут испортить ваши планы на эти выходные.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Семерка Кубков, перевернутая

Пришло время вам вернуться к более активной роли, предоставив часть своих талантов и сильных сторон другим.

Вы провели достаточно времени вдали от внимания общественности, но вам важно вернуться в колею, поскольку ваша помощь необходима.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Двойка Мечей

Вы продолжаете метаться туда-сюда по поводу того, что вы хотите сделать. Вы не принимаете никаких решений и тратите время впустую.

Составьте список «за» и «против», чтобы вы могли решить, что вам следует выбрать и сделать.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Паж Кубков, перевернутая

Вы становитесь сильнее эмоционально с каждым днем. Некоторое время вы обращались к своему внутреннему голосу, но теперь вы понимаете ценность своей интуиции.

Это будет полезно для вас сегодня, и по мере того, как вы научитесь настраиваться, вам будет все легче и легче это делать.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Колесница, перевернутая

Можно сдаться, когда это имеет смысл. Не все цели нужно достигать.

Лучше не тратить время и ресурсы, особенно если вы знаете, что после завершения этого проекта вы ничего с ним не сделаете.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Рыцарь Пентаклей

Кто-то будет спорить немного более активно, чем обычно.

Вы можете попробовать подискутировать или просто отойти в сторону, пока все не утихнет. Ожидайте извинений, которые последуют позже.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Звезда

Попросите вселенную протянуть руку, когда она вам понадобится. Не бойтесь молиться, даже если ваша вера слаба.

Никогда не знаешь, что произойдет, пока не начнешь действовать.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Смерть

Нелегко будет расстаться с тем, что, как вы надеялись, должно было сработать, но этот финал более чем своевременен.

Они просто протягивают руку помощи и вместо того, чтобы сопротивляться, просто плывут по течению.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Отшельник

Вам нужно время для себя, и хорошей идеей будет запланировать тихие выходные.

Отстранение от мира может помочь вам перестроиться и обрести понимание того, что вам нужно для планирования будущего.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Мир, перевернутая

Успех уже не за горами. Это просто неудобство в твоей жизни.

Вам пришлось сделать два шага назад, чтобы усвоить урок, но теперь все пойдет гладко, и вы пойдете гораздо дальше, чем могли бы, если бы этого испытания не произошло.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Повешенный, перевернутая

Вы закончили ждать и теперь готовы перейти к следующему этапу своей жизни.

Вы уже отдали так много себя, и теперь пришло время сделать то, что будет лучше для вас.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Семерка Пентаклей

Вы научились управлять деньгами гораздо лучше, чем раньше.

Вы экономите и инвестируете разумно. Это прекрасное время для вас, чтобы поставить более крупные финансовые цели на новый год.

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