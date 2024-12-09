Вашему вниманию предлагается гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 10 декабря с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Что принесет свежий гороскоп Таро на 10 декабря с одной картой для вашего знака зодиака, читайте дальше.

Узнайте, что принесет вам ежедневное гадание на картах Таро для вашего знака зодиака на 10 декабря.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Королева Мечей

Сегодня вы находитесь в прекрасном положении, поскольку ваш ум остр, и вы способны ясно мыслить о любой проблеме, с которой сталкиваетесь.

Вы можете не знать всех ответов, но Овен, из-за того, насколько вы сейчас бдительны, вам это не нужно. Не откладывайте. Это ваше окно возможностей открывается. Вы должны ухватиться за все, что вы хотите сделать сегодня, пока можете.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Пятерка Жезлов, перевернутая

Сегодня вы будете вытирать пот со лба, благодаря звезды за то, что вам удалось увернуться от пули и не стать жертвой драмы, с которой вам пришлось столкнуться на этой неделе.

К счастью, вы были умны, прислушиваясь к своей интуиции, несмотря на советы от благонамеренных, но неинформированных друзей и членов семьи. Запишите это, Телец. Всегда доверяйте себе.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Рыцарь Кубков, перевернутая

Вы не можете нажать кнопку перемотки назад, но вы можете шагнуть в новую реальность, используя недавно обретенную мудрость, чтобы не попасть в очередную паутину, которая опутывает ваше время, энергию и усилия.

Прекрасно хотеть, чтобы все было определенным образом, но вы начинаете понимать, что иногда вы не можете бороться с определенными истинами, независимо от того, насколько сильно вы любите кого-то в своем сердце. Вы поймете это, Близнецы, но сейчас вы находитесь именно там, где вы есть, так что извлеките из этого максимум пользы.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Восьмерка Мечей, перевернутая

Тебе нужно поставить эти негативные мысли на место, Рак, потому что если не ты, то кто? Ты тот, кто знает, почему твой разум начинает все эти пререкания, когда ты делаешь успехи.

Вы можете это сделать, но сначала вы должны признаться себе, что все, что ваш мозг говорит вам, что неправильно о вас, не является правдой. Вы переигрываете то, что сказали другие люди, и утверждаете, что это оригинальные мысли. Но нет, вы знаете правду. Вы делаете все возможное, и вы восхитительны.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Король Жезлов, перевернутая

Вы можете быть удивлены преждевременным повышением или появлением дополнительных обязанностей на работе, прежде чем вы будете к ним по-настоящему готовы. Возможно, вам придется дорасти до этой роли, Лео, так что не отступайте и не думайте, что вы не сможете этого сделать.

Вы можете, но это потребует от вас каждой капли энергии, которую вам нужно собрать. Кроме того, вы любите преодолевать трудности, когда сталкиваетесь с ними.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Девятка Кубков, перевернутая

Вы знаете, что большинство людей хорошие, но время от времени вы сталкиваетесь с токсичным человеком, который способен пробраться в вашу жизнь и залезть вам под кожу. Вы доверились этому человеку, и вот, бац.

Разочарование. Почему? Прямого ответа вы можете так и не получить, поскольку они, по всей видимости, не хотят быть с вами честными.

Ну что ж, их потеря, и несмотря на время, которое вы потратили на эту ложную дружбу, по крайней мере теперь вы можете перейти к более здоровой жизни. Им все еще приходится жить с самими собой.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Королева Жезлов

Вы такие сильные, Весы. Конечно, вы единственный знак зодиака, представленный металлом. Поэтому вы приспосабливаетесь, подстраиваетесь и растете в ситуациях, с которыми сталкиваетесь.

Сейчас вы переживаете нелегкие времена, но это не помешает вашему прогрессу.

Ваша решимость выдержана на века. У вас потрясающая выдержка, и к концу этих выходных вы оглянетесь назад и скажете: «Ух ты, не могу поверить, что я это пережил, да еще и отлично поработал».

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Башня, перевернутая

То, что казалось катастрофой, оказалось предопределенным и позитивным поворотом событий.

Внезапно жизнь пошла в совершенно новом направлении, чего вы не ожидали, и вот вы здесь с новым мышлением.

Вы бы не были там, где вы сейчас, если бы это не произошло. Так что, как бы вы ни проклинали проблему в прошлом, разве вы не благодарны сейчас?

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Король Мечей

Вам нужна стратегия. Вы не можете просто угадать свое будущее или свои цели. Нужен план действий.

Вот здесь вам нужно выделить время в своем ежедневнике и сказать себе: «Этот час, этот день только для меня», и не позволять никому нарушать это.

Когда вы это сделаете, установите свои цели с планом действий. Не беспокойтесь о том, насколько возвышенным кажется видение. Просто мечтайте.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Тройка Кубков, перевернутая

Ментальный барьер просто означает, что ваша жизнь слегка застоялась, и вам нужно подпитывать свой разум, дух и тело чем-то хорошим.

От прослушивания отличной музыки до прогулок по ночам, наблюдения за звездами и отдыха (много отдыха), дайте себе что-то, чего вы будете ждать с нетерпением и восполнять свою энергию. Как только все вернется в синхронность, вы будете так удивлены, как вы вернетесь к жизни!

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Шестерка Жезлов, перевернутая

Человек, который имеет наибольшее значение в твоей жизни — это ты. Ты тот, с кем ты засыпаешь ночью и просыпаешься с собой каждый день.

Итак, когда дело касается вашего счастья и построения жизни, которая имеет для вас смысл, это внутренняя работа. Вы должны делать то, что лучше для вас, и не беспокоиться о том, что думают другие. Важно то, как вы себя чувствуете.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Двойка Пентаклей

Полегче, Рыбы. С праздниками вы склонны переусердствовать, а потом, что вы знаете, пожалеть. Пожалеть, что не взяли тайм-аут.

Сожалеете, что не сказали «нет», когда следовало. Мир может подождать. Будьте уверены, что то, что вы делаете, — это то, что вы действительно хотите делать со своим временем.

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