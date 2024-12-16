Со временем любой смартфон может начать работать медленнее, и чаще всего причина заключается в переполненной памяти и фоновых процессах.

Однако есть несколько способов, которые помогут самостоятельно ускорить устройство.

Для этого не достаточно просто выйти из программы, вернувшись в главное меню. Откройте меню «Обзор» или «Последние» (кнопка в виде прямоугольника в нижней части экрана) и закройте лишние приложения. Приложения, оставленные в фоновом режиме, продолжают потреблять ресурсы устройства, что замедляет его работу и быстро разряжает аккумулятор.

Если память телефона занята более чем на 90%, устройство начнет тормозить и перегреваться. Очистите смартфон от старых видео, фотографий и ненужных файлов. Заполненная память приложений и история браузера также занимают много места.

Для автоматической очистки можно установить приложения вроде Clean Master или CCleaner. Перезагрузка помогает устранить накопленные ошибки в операционной системе и фоновых процессах. Этот простой шаг может вернуть устройству стабильность и скорость.

Если телефон зависает при работе с определенными приложениями, возможно, проблема связана с устаревшей версией. Установите последние обновления программ через магазин приложений.

Держите отключенными Wi-Fi, мобильный интернет, Bluetooth и геолокацию, если вы их не используете. Это не только снижает нагрузку на процессор, но и сохраняет заряд батареи.

Аккумуляторы со временем изнашиваются, особенно на устройствах старше пяти лет. Если батарея быстро разряжается или снижает производительность, ее замена может существенно улучшить работу телефона.

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