Гороскоп Таро по одной карте на 8 декабря, будет неожиданный поворот событий для одного огненного знака.

Вашему вниманию предлагается гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 8 декабря, с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Что принесет однокарточный гороскоп Таро вашему знаку зодиака? Читайте дальше.

Узнайте, что принесет вам ежедневный гороскоп на картах Таро для вашего знака зодиака на 8 декабря.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Королева Кубков

Есть хорошие новости, а есть отличные новости.

«Хорошая новость заключается в том, что вы действительно начинаете замечать, как в жизни наступает хороший подъем, и по мере того, как вы начинаете чувствовать себя все менее и менее обремененным внезапными неудобствами, вы почувствуете себя более уверенным и способным взять на себя все обязанности, на которых вам нужно сосредоточиться».

Лучшие вещи в жизни вот-вот начнутся.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Суд, перевернутая

Тебя, Телец, атаковали многими способами. Были люди, которые пытались удержать тебя от твоих мечтаний и даже не давали тебе наслаждаться чем-либо.

Вы выдержали, и это настоящее свидетельство вашей внутренней силы и характера. Все те ночи, когда вы не спали, чувствуя себя неудачником, теперь позади. Попрощайтесь с неуверенностью в себе. Уверенность и ободрение останутся с вами.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Король Пентаклей, перевернутая

Одна из сторон вас, о которой никто не знает, это то, что вы иногда упрямы. Вы полны решимости, как вы могли бы сказать, получить то, что вам нужно получить, когда жизнь становится тяжелой.

Но вам придется быть осторожными, Близнецы, вы не хотите быть настолько зажатыми, чтобы навредить себе из-за отсутствия гибкости. Вам нужно быть гибкими, когда это важно. Не забывайте об этом, особенно сегодня.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Паж Мечей, перевернутая

Никто не любит слышать что-то негативное, и все же, вы это сделаете. Вы можете получить известие о том, что что-то плохое случилось с другом или с кем-то из ваших знакомых. Это тревожный звонок, Рак.

Жизнь слишком коротка, чтобы не заботиться о себе. Возможно, вам удастся обойтись чем-то одним здесь или там, но последовательность — ключ к хорошему здоровью. Так что поставьте это на первое место в списке приоритетов.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Сила

Ты сильный и храбрый. Тебе не нужно никому ничего доказывать, Лео. Тебе просто нужно быть собой.

Вы выдержите все, что эта неделя преподнесет. Вы можете почувствовать, что вы близки к концу, но не волнуйтесь.

Когда вы меньше всего этого ожидаете, вы обнаружите способность заставить все работать. Вы даже удивите себя.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Пятерка Пентаклей, перевернутая

Вы потеряли что-то особенное для вас, и может возникнуть ощущение, будто вас лишили части души. Часть вашей личности была потеряна, и это не то, к чему вы относитесь легкомысленно.

Вы находитесь в переходном периоде, Дева, в точке, где вы можете переопределить, кем вы хотите быть. Вы можете начать сейчас.

Не ждите слишком долго, ведь будущее готовит нечто удивительное, что заменит то, что у вас было когда-то, и даст вам гораздо больше, чем вы когда-либо мечтали.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Тройка Жезлов

Вы никогда не были предназначены для того, чтобы делать все самостоятельно или действовать в одиночку.

Вот почему вы родились Весами, которые являются одним из самых общительных знаков зодиака. Вам нужно быть частью сообщества, поэтому не закрывайте дверь для дружбы, вместо этого приглашайте ее.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Четверка Пентаклей, перевернутая

Единственное, чем вы не хотите рисковать, это ваша безопасность и чувство защищенности. Вам нужно проявлять осторожность, когда Четверка Пентаклей находится в перевернутом положении.

Вы обычно не склонны рисковать, но могут быть некоторые области вашей жизни, где вы не так осторожны, как нужно. Так что будьте осторожны, и когда можете, немного больше, чем обычно.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Королева Пентаклей, перевернутая

У вас когда-нибудь возникало чувство, что кто-то посылает вам плохую энергию? У вас может быть ненавистник, и поэтому вы хотите запечатать себя. Не принимайте никакую негативную энергию, которая приходит на ваш путь.

Отбросьте любые мысли, которые заставляют вас чувствовать себя побежденным. Думайте позитивно. Вы тот, кто определяет свою судьбу.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Двойка Кубков

Расставания случаются, и когда вы думаете о бывшем, не беспокойтесь о том, что если. Помните, что вы заслуживаете лучшего.

Возможно, тогда у вас все было хорошо, но вскоре вы испытаете лучшую любовь в своей жизни — настоящую родственную душу.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Восьмерка Пентаклей, перевернутая

Когда наступает сверхурочная работа, вы, не задумываясь, делаете немного больше работы.

Вы любите деньги, и в это время года вы цените возможность иметь их, чтобы покупать вещи, которые вы хотите для себя и других. Но не переусердствуйте.

Тебе тоже нужен выходной. Возьми себе полноценный день и отдохни, Водолей. А потом работай столько, сколько хочешь или нужно.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Дурак

Происходят новые вещи, и вы так сильно этого хотите, но вы должны наслаждаться этим процессом, а не спешить вперед, чтобы не только упустить радость жизни, разворачивающейся у вас на глазах, но и опыт того, что вы сами начинаете новое приключение!

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