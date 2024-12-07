Гороскоп на 7 декабря для всех знаков Зодиака говорит о том, что вам нужно сохранять твердую позицию, поскольку в игру вступают некоторые сбивающие с толку энергии.

Далее вы найдете гороскоп для каждого знака зодиака на 7 декабря, читайте дальше, чтобы узнать, что приготовили звезды.

Близнецы, даже если кажется, что дела идут очень хорошо, постарайтесь оставаться реалистами.

Составление списка дел поможет вам, Дева, оставаться сосредоточенным, а Водолеям следует еще раз перепроверить время любых встреч.

Овен

21 марта — 20 апреля

Конечно, давать волю своему воображению — это здорово, но все же неплохо было бы сначала обратиться к фактам и отталкиваться от них.

План может стать немного нереалистичным, если вы не будете придерживаться практичности. Нет ничего плохого в том, чтобы приукрасить отличную идею, но если зайти слишком далеко, это не сработает.

Телец

21 апреля — 21 мая

Смешение энергий может сделать вас излишне самоуверенным, но также склонным к ошибкам, поэтому разумно подумать, прежде чем что-то предпринять.

Вы можете чувствовать, что можете покорить мир, но если вы используете неверную информацию или не видите вещи такими, какие они есть, это может вызвать смущение.

Близнецы

22 мая — 21 июня

Вы, возможно, подпрыгнете от радости, если вам покажется, что мечта вот-вот сбудется.

Тем не менее, с Сатурном, наклоненным к Урану, и Меркурием к эфирному Нептуну, это помогает реалистично оценивать свои шансы. Нужен совет? Убедитесь, что он исходит из очень надежного источника.

Рак

22 июня — 23 июля

Сегодня не тот день, чтобы пробовать что-то, чего вы никогда раньше не пробовали.

Если вы надеетесь, что это может быть коротким путем или помощью в выполнении задачи или ключевого проекта быстрее, это может иметь противоположный эффект. Вы можете быть расстроены результатами. Придерживайтесь проверенного и надежного.

Лев

24 июля — 23 августа

Идея или возможность могут появиться и выглядеть очень многообещающе. Но это то, что вы думаете?

Это может показаться выдающимся, но с учетом смешанных влияний, это помогает уделить время, чтобы рассмотреть это более подробно. Если это стоит исследовать, отлично! А если нет, то вскоре может появиться что-то еще лучшее.

Дева

24 августа — 23 сентября

Возможно, будет полезно держать список дел под рукой, так как вы можете забыть что-то важное.

Как только вы поймете, что нужно сделать, запишите это, так как велика вероятность, что вы будете заняты другими делами. Кроме того, вас может увлечь идея, которая кажется слишком хорошей, чтобы ее пропустить.

Весы

24 сентября — 23 октября

Это может быть прекрасным временем для общения, поскольку люди, с которыми вы встретитесь, могут составить вам прекрасную компанию.

И даже если вы больше их не увидите, их идеи и взгляды на жизнь могут повлиять на вас. На более приземленной ноте, не торопитесь, когда решаете важные задачи.

Скорпион

24 октября — 22 ноября

Отвлекающие факторы должны быть учтены в вашем дне. Если кто-то продолжает появляться без предупреждения, вам нужно будет принять более жесткий подход и пресечь это в зародыше.

Вас также может отвлекать что-то, что зовет вас. Даже если это дает возможность побега, обратите внимание на стоимость.

Стрелец

23 ноября — 21 декабря

Хотя дела, похоже, развиваются в многообещающем направлении, не каждая схема может вам подойти.

Будьте осторожны, поскольку острая связь Меркурия с Нептуном может внести запутанную ноту в дела. Если вам нужно принять ключевые решения, проверьте каждый угол.

Козерог

22 декабря — 21 января

Поскольку Меркурий создает неопределенные отношения, дважды проверьте, правильно ли вы усвоили послание, поскольку недопонимание может помешать прогрессу.

Если вам кажется, что все движется слишком быстро для комфорта, замедлитесь и проверьте, все ли в порядке. В то же время немного воображения и креативности могут творить чудеса.

Водолей

22 января — 19 февраля

Проверьте время событий и место, так как под сегодняшним запутанным небом вы можете ошибиться и упустить что-то. Другие на той же странице, что и вы? Возможно, стоит подключиться, чтобы узнать.

Недоразумение может оставить вас в беде, а если оно важно, вы можете оказаться в глубоком разочаровании.

Рыбы

20 февраля — 20 марта

Вы можете задаться вопросом, стоит ли доверять своим инстинктам и заняться самопомощью или же приступить к реализации плана, который, как вам кажется, обещает большие перспективы.

Космос намекает, что если вы сегодня найдете время расслабиться, вы почувствуете, как к вам быстро возвращается естественная яркость, и у вас появится много энергии.

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