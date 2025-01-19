З 1 липня 2025 року в Україні вступить в силу реформа пенсійної системи, яка змінить порядок нарахування пенсій по інвалідності.

Наразі виплати залежать від групи інвалідності та трудового стажу.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, до липня 2025 року змін у системі виплати пенсій не передбачається.

Згідно з чинними вимогами, для отримання пенсії по інвалідності громадянам необхідно мати хоча б один рік трудового стажу. Виплати по інвалідності розраховуються на основі групи інвалідності та трудового стажу: для осіб з інвалідністю 1 групи нараховується 100% пенсії за віком, для 2 групи — 90%.

На сьогоднішній день мінімальні соціальні пенсії по інвалідності становлять: 2 760 грн для 1 групи, 2 520 грн для 2 групи, 2 093 грн для 3 групи. Проте, після впровадження реформи ці виплати можуть зазнати змін або бути скасованими, якщо не буде створено нову систему соціального захисту для людей з інвалідністю. Деталі майбутніх змін будуть відомі ближче до впровадження реформи.

Раніше Politeka писала, що останнім часом у мережі активно поширюється інформація про начебто індексацію пенсій у січні, а пенсіонерів закликають заповнити спеціальну анкету, щоб отримати кошти. В ПФУ повідомили українцям, чи дійсно очікується перерахунок пенсій у січні. Детальніше - читайте за посиланням.

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