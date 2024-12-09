До вашої уваги пропонується гороскоп на одній карті Таро для всіх знаків зодіаку на 10 грудня з прогнозом з використанням нумерології та астрології.

Що принесе новий гороскоп Таро на 10 грудня з однією картою для вашого знаку зодіаку, читайте далі.

Дізнайтеся, що принесе вам щоденне ворожіння на картах Таро для знаку зодіаку на 10 грудня.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Корольова Мечів

Сьогодні ви знаходитесь в прекрасному становищі, оскільки ваш розум гострий, і ви здатні ясно думати про будь-яку проблему, з якою стикаєтесь.

Ви можете не знати всіх відповідей, але Овен, через те, наскільки ви зараз пильні, вам це не потрібно. Чи не відкладайте. Це вікно можливостей відкривається. Ви повинні ухопитися за все, що ви хочете зробити сьогодні, доки можете.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: П'ятірка Жезлов, перегорнута

Сьогодні ви витиратимете піт з чола, завдяки зірці за те, що вам вдалося ухилитися від кулі і не стати жертвою драми, з якою вам довелося зіткнутися цього тижня.

На щастя, ви були розумні, прислухаючись до своєї інтуїції, незважаючи на поради від благонамірних, але неінформованих друзів та членів сім'ї. Запишіть це, Телець. Завжди довіряйте собі.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Лицар Кубків, перевернута

Ви не можете натиснути кнопку перемотування назад, але ви можете ступити в нову реальність, використовуючи нещодавно набуту мудрість, щоб не потрапити в чергову павутину, яка обплутує ваш час, енергію та зусилля.

Чудово хотіти, щоб все було певним чином, але ви починаєте розуміти, що іноді ви не можете боротися з певними істинами, незалежно від того, наскільки сильно ви любите когось у своєму серці. там, де ви є, так що витягніть з цього максимум користі.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Вісімка Мечів, перевернута

Тобі треба поставити ці негативні думки на місце, Раку, бо якщо не ти, то хто?

Ви можете це зробити, але спочатку ви повинні зізнатися собі, що все, що ваш мозок говорить вам, що неправильно про вас не є правдою. Ви переграєте те, що сказали інші люди, і стверджуєте, що це оригінальні думки. Але ж ні, ви знаєте правду. Ви робите все можливе, і ви чудові.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Король Жезлов, перевернута

Ви можете бути здивовані передчасним підвищенням або появою додаткових обов'язків на роботі, перш ніж ви будете до них по-справжньому готові.

Ви можете, але це вимагатиме від вас кожної краплі енергії, яку вам потрібно зібрати. Крім того, ви любите долати труднощі, коли стикаєтесь із ними.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Дев'ятка Кубків, перевернута

Ви знаєте, що більшість людей хороші, але час від часу ви стикаєтеся з токсичною людиною, яка здатна пробратися у ваше життя та залізти вам під шкіру. Ви довірилися цій людині, і ось, бац.

Розчарування. Чому? Прямої відповіді ви можете так і не отримати, оскільки вони, мабуть, не хочуть бути з вами чесними.

Ну що ж, їх втрата, і незважаючи на час, який ви витратили на цю неправдиву дружбу, принаймні тепер ви можете перейти до здоровішого життя. Їм все ще доводиться жити із самими собою.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Королева Жезлов

Ви такі сильні, Терези. Звичайно, ви єдиний знак зодіаку, представлений металом.

Зараз ви переживаєте нелегкі часи, але це не завадить вашому прогресу.

Ваша рішучість витримана на віки.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Башта, перевернута

Те, що здавалося катастрофою, виявилося зумовленим та позитивним поворотом подій.

Несподівано життя пішло в абсолютно новому напрямку, чого ви не очікували, і ось ви тут із новим мисленням.

Ви не були б там, де ви зараз, якби це не сталося. Так що, хоч би як ви проклинали проблему в минулому, хіба ви не вдячні зараз?

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Король Мечів

Вам потрібна стратегія. Ви не можете просто вгадати своє майбутнє чи свої цілі.

Ось тут вам потрібно виділити час у своєму щоденнику та сказати собі: «Ця година, цей день тільки для мене», і не дозволяти нікому порушувати це.

Коли ви це зробите, встановіть цілі з планом дій. Не турбуйтеся про те, наскільки високим здається бачення. Просто мрійте.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Трійка Кубків, перевернута

Ментальний бар'єр просто означає, що ваше життя трохи застоялося, і вам потрібно підживлювати свій розум, дух і тіло чимось добрим.

Від прослуховування відмінної музики до прогулянок ночами, спостереження за зірками та відпочинку (багато відпочинку), дайте собі щось, чого ви чекатимете з нетерпінням та заповнювати свою енергію. Як тільки все повернеться до синхронності, ви будете так здивовані, як ви повернетеся до життя!

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Шістка Жезлов, перевернута

Людина, яка має найбільше значення у твоєму житті, — це ти. Ти той, з ким ти засинаєш уночі і прокидаєшся з собою щодня.

Отже, коли справа стосується вашого щастя і побудови життя, яке має для вас сенс, це внутрішня робота.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: пара пентаклів

Легше, Риби. Зі святами ви схильні перестаратися, а потім, що ви знаєте, пошкодувати. Пошкодувати, що не взяли тайм-аут.

Жаль, що не сказали «ні», коли слід. Світ може зачекати. Будьте впевнені, що те, що ви робите, це те, що ви дійсно хочете робити зі своїм часом.

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