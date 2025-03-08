8 березня Україна зустріне з потужним весняним потеплінням і чудовою сонячною погодою.

По всій території країни 8 березня очікується однакова синоптична ситуація: буде тепло, малохмарно і без опадів, повідомляє Politeka.net.

За прогнозом Укргідрометцентру, цей святковий весняний день стане чудовою нагодою насолодитися вихідним без будь-яких погодних неприємностей.

Усі регіони країни зможуть похвалитися ясним небом і відсутністю дощів чи сильного вітру. Втім, температура повітря дещо знизиться в порівнянні з попередніми днями, зокрема ночі будуть прохолоднішими, наголошують синоптики.

Прогноз погоди по регіонах на 8 березня

Західні області: буде малохмарно, без опадів. Нічна температура повітря коливатиметься від +1 до +3 градусів, денна — +14 +16 градусів.

Північні області: також малохмарно, без опадів. Нічна температура +1 +3 градуси, денна — +14 +16 градусів.

Центральні області: без змін — малохмарно і без дощів. Нічні температури +1 +3 градуси, денні температури коливатимуться в межах +14 +16 градусів.

Південні області: без опадів і сонячно. Нічна температура +1 +3 градуси, денна — +14 +16 градусів.

Східні області: теж малохмарно, без опадів. Нічна температура +1 +3 градуси, денна — +14 +16 градусів.

Крим: малохмарно, без опадів, температури ночі та дня аналогічні решті регіонів — +1 +3 та +14 +16 градусів відповідно.

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