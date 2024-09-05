Після завершення збору врожаю картоплі важливо правильно підготувати грядку до зимівлі, і тут незамінним стане використання добрива. Це дозволить забезпечити ґрунт усіма необхідними елементами для успішного наступного сезону.

Всі досвідчені городники знають, що вирощувати картоплю на одній і тій же ділянці два роки поспіль не рекомендується. Ґрунт виснажується, а поживних елементів стає недостатньо. Якщо ж немає можливості змінити місце для посадки, ефективний спосіб покращити ситуацію – це використати добриво після збору картоплі.

Для підготовки добрива необхідно змішати калімагнезію та суперфосфат у співвідношенні 1 до 1. Для обробки площі в 100 квадратних метрів знадобиться 2,5 кг цієї суміші. Рекомендується розмішати ці компоненти у 10-літровому пластиковому відрі. Правильне використання добрива допоможе відновити родючість ґрунту та підготувати його до нового сезону.

Перевага цього добрива в його пролонгованій дії. Воно буде розчинятися і діяти протягом 7-10 місяців, забезпечуючи ґрунт усіма необхідними елементами до наступного сезону. Тож регулярне використання добрива допоможе вам уникнути проблем з відновленням ґрунту.

Добриво містить три ключових елементи: калій, магній і фосфор. Фосфор є особливо важливим для росту великих і смачних бульб. Нестача фосфору може призвести до поганого врожаю. Правильне використання добрива забезпечить оптимальні умови для розвитку картоплі та покращить результати наступного сезону.