Цей натуральний продукт містить важливі елементи, такі як азот, калій та фосфор, які сприяють покращенню якості ґрунту і роблять його більш сприятливим для росту рослин.

У складі кавової гущі міститься близько 2% азоту, що стимулює розвиток зеленої маси рослин, а також 0,3% фосфору, який грає важливу роль у фотосинтезі. Також вона багата на калій, кальцій, магній та інші мікроелементи.

Однак не всі рослини реагують позитивно на кавову гущу, оскільки вона підвищує кислотність ґрунту. Особливо добре на неї реагують азалії, рододендрони, гортензії, троянди, тюльпани, півонії, чорниці та полуниці. Натомість капуста, лаванда, бобові та зелень краще обходити стороною при використанні кавової гущі.

Існує кілька ефективних методів використання кавової гущі в саду. Перший — компостування, де її можна змішувати з іншими органічними відходами. Це не тільки збагачує компост, але й прискорює розкладення. Другий метод — додавання гущі в ґрунт. Це покращує структуру землі, що полегшує проростання насіння. Третій спосіб — мульчування, коли тонкий шар кавової гущі розподіляють навколо рослин, щоб зберігати вологу і запобігати появі бур’янів. Також можна приготувати настій з кавової гущі, замочивши її у воді на кілька днів і використовуючи для поливу рослин.

Що стосується свіжої чи сушеної гущі, кожен варіант має свої переваги. Свіжа гуща швидше розкладається, але може підвищити кислотність ґрунту. Сушена, хоч і менш кисла, не утримує вологу так ефективно. Найкраще компостувати кавову гущу для зниження кислотності і підвищення її користі для рослин.

Кавова гуща є ефективним, натуральним добривом, яке збагачує ґрунт поживними речовинами. Проте важливо пам’ятати про помірність у використанні, особливо для рослин, які не терплять підвищеної кислотності. З правильним підходом, ви зможете досягти вражаючих результатів на своєму городі!

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