У Києві затримали шахрая, який, видаючи себе за працівника банку, обманув військовослужбовця, викравши з його рахунку понад 20 тисяч гривень.

У Києві затримали шахрая, який, видаючи себе за працівника банку, обманув військовослужбовця на понад 20 тисяч гривень. Про це повідомили в поліції столиці.

Потерпілий розповів правоохоронцям, що отримав дзвінок від чоловіка, який представився співробітником банку. Він повідомив, що карта військовослужбовця заблокована, і для її відновлення потрібна конфіденційна інформація. Після розмови з рахунку зникли всі заощадження – близько 21 тисячі гривень.

Зловмисником виявився 34-річний уродженець Дніпропетровщини, який нині перебуває під вартою. За шахрайство та незаконні дії з платіжними картками йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Раніше Politeka також писала про те, що 50-річний священник "Свідків Єгови" відмовився від мобілізації через релігійні переконання, але суд визнав його аргументи безпідставними та підтвердив обов’язок захищати Батьківщину.

На суді чоловік не визнав свою провину, підкресливши, що є членом релігійної організації "Релігійний центр Свідків Єгови в Україні". Він готовий проходити альтернативну службу, але такої можливості не отримував. Свідок підтвердив, що підсудний "регулярно проповідує", а його сім’я також є членами організації. Його релігійні переконання забороняють брати участь у військовій службі.