В Киеве задержан мошенник, который, выдавая себя за работника банка, обманул военнослужащего, похитив с его счета более 20 тысяч гривен.

В Киеве задержали мошенника, который, выдавая себя за работника банка, обманул военнослужащего более чем на 20 тысяч гривен. Об этом сообщили в полиции столицы.

Потерпевший рассказал правоохранителям, что получил звонок от мужчины, представившегося сотрудником банка. Он сообщил, что карта военнослужащего заблокирована, и для ее обновления нужна конфиденциальная информация. После разговора со счета исчезли все сбережения – около 21 тысячи гривен.

Злоумышленником оказался 34-летний уроженец Днепропетровщины, ныне находящийся под стражей. За мошенничество и незаконные действия с платежными карточками ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Ранее Politeka также писала о том, что 50-летний священник "Свидетелей Иеговы" отказался от мобилизации по религиозным убеждениям, но суд признал его аргументы безосновательными и подтвердил обязанность защищать Родину.

На суде мужчина не признал свою вину, подчеркнув, что является членом религиозной организации "Религиозный центр Свидетелей Иеговы в Украине". Он готов проходить альтернативную службу, но такой возможности не получал. Свидетель подтвердил, что подсудимый "регулярно проповедует", а его семья также является членами организации. Его религиозные убеждения запрещают участвовать в военной службе.