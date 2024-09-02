В Киеве задержали мошенника, который, выдавая себя за работника банка, обманул военнослужащего более чем на 20 тысяч гривен. Об этом сообщили в полиции столицы.
Потерпевший рассказал правоохранителям, что получил звонок от мужчины, представившегося сотрудником банка. Он сообщил, что карта военнослужащего заблокирована, и для ее обновления нужна конфиденциальная информация. После разговора со счета исчезли все сбережения – около 21 тысячи гривен.
Злоумышленником оказался 34-летний уроженец Днепропетровщины, ныне находящийся под стражей. За мошенничество и незаконные действия с платежными карточками ему грозит до 8 лет тюрьмы.
Ранее Politeka также писала о том, что 50-летний священник "Свидетелей Иеговы" отказался от мобилизации по религиозным убеждениям, но суд признал его аргументы безосновательными и подтвердил обязанность защищать Родину.
На суде мужчина не признал свою вину, подчеркнув, что является членом религиозной организации "Религиозный центр Свидетелей Иеговы в Украине". Он готов проходить альтернативную службу, но такой возможности не получал. Свидетель подтвердил, что подсудимый "регулярно проповедует", а его семья также является членами организации. Его религиозные убеждения запрещают участвовать в военной службе.
Последние новости Украины:
Недостаточно стажа для ухода на пенсию: что можно сделать, чтобы не остаться без выплат на старости
Украинцев ждет ряд выплат в июле: от каких организаций можно получить денежную помощь
Бусом привезли в ТЦК: мужчина категорически отказался от мобилизации, чем закончилась история