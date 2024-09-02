У Києві шукають керівника рекрутингового відділу, який може заробляти до 80 тисяч гривень на місяць. Вакансія розміщена на популярному сайті з пошуку роботи, і кандидатів беруть навіть без попереднього досвіду в рекрутингу. Головні вимоги – наявність лідерських та комунікаційних навичок.
Робота проходитиме в Києві, у Голосіївському районі, де агентство JobHunt пропонує офіс для нового співробітника.
Очікується, що кандидат зможе ефективно керувати командою та сприяти її розвитку. Також важливими є навички аналізу даних і прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Підсумком має бути відповідальність та здатність працювати швидко й продуктивно.
Серед основних обов'язків:
- Керівництво командою рекрутерів (близько 10 осіб);
- Пошук і впровадження нових джерел залучення кандидатів;
- Координація процесу найму: від розміщення вакансій до проведення співбесід та оцінки кандидатів;
- Взаємодія з замовниками вакансій для визначення потреб у працівниках та обговорення кандидатів.
Роботодавець обіцяє броню від мобілізації, конкурентну зарплату в 80 тис. грн, офіційне оформлення, комфортне бомбосховище зі стабільним інтернетом та безкоштовні смачні обіди.
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