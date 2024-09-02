У Києві відкрилася вакансія керівника рекрутингового відділу з зарплатою 80 тисяч гривень на місяць, без вимог до досвіду роботи та з можливістю отримати броню від мобілізації.

У Києві шукають керівника рекрутингового відділу, який може заробляти до 80 тисяч гривень на місяць. Вакансія розміщена на популярному сайті з пошуку роботи, і кандидатів беруть навіть без попереднього досвіду в рекрутингу. Головні вимоги – наявність лідерських та комунікаційних навичок.

Робота проходитиме в Києві, у Голосіївському районі, де агентство JobHunt пропонує офіс для нового співробітника.

Очікується, що кандидат зможе ефективно керувати командою та сприяти її розвитку. Також важливими є навички аналізу даних і прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Підсумком має бути відповідальність та здатність працювати швидко й продуктивно.

Серед основних обов'язків:

Керівництво командою рекрутерів (близько 10 осіб);

Пошук і впровадження нових джерел залучення кандидатів;

Координація процесу найму: від розміщення вакансій до проведення співбесід та оцінки кандидатів;

Взаємодія з замовниками вакансій для визначення потреб у працівниках та обговорення кандидатів.

Роботодавець обіцяє броню від мобілізації, конкурентну зарплату в 80 тис. грн, офіційне оформлення, комфортне бомбосховище зі стабільним інтернетом та безкоштовні смачні обіди.

Раніше Politeka також писала про те, що українцям пропонують роботу водія в ТЦК: обіцяють хорошу зарплату та бронювання.

Останні новини України:

Недостатньо стажу для виходу на пенсію: що можна зробити, щоб не залишитись без виплат на старості

Українців чекає низка виплат у липні: від яких організацій можна отримати грошову допомогу

Бусом привезли до ТЦК: чоловік категорично відмовився від мобілізації, чим закінчилась історія