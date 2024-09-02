В Киеве ищут руководителя рекрутингового отдела, который может зарабатывать до 80 тысяч гривен в месяц. Вакансия размещена на популярном сайте по поиску работы и кандидатов берут даже без предыдущего опыта в рекрутинге. Главные требования – наличие лидерских и коммуникационных навыков.
Работа пройдет в Киеве, в Голосеевском районе, где агентство JobHunt предлагает офис для нового сотрудника.
Ожидается, что кандидат сможет эффективно управлять командой и способствовать ее развитию. Также важны навыки анализа данных и принятия обоснованных управленческих решений. Итогом должна быть ответственность и способность работать быстро и эффективно.
Среди основных обязанностей:
- Руководство командой рекрутеров (около 10 человек);
- Поиск и внедрение новых источников привлечения кандидатов;
- Координация процесса найма: от размещения вакансий до проведения собеседований и оценки кандидатов;
- Взаимодействие с заказчиками вакансий для определения потребностей работников и обсуждения кандидатов.
Работодатель обещает броню от мобилизации, конкурентную зарплату в 80 тыс. грн, официальное оформление, комфортное бомбоубежище со стабильным интернетом и бесплатные вкусные обеды.
Ранее Politeka также писала о том, что украинцам предлагают работу водителя в ТЦК: обещают хорошую зарплату и бронирование.
Последние новости Украины:
Недостаточно стажа для ухода на пенсию: что можно сделать, чтобы не остаться без выплат на старости
Украинцев ждет ряд выплат в июле: от каких организаций можно получить денежную помощь
Бусом привезли в ТЦК: мужчина категорически отказался от мобилизации, чем закончилась история