В Киеве открылась вакансия руководителя рекрутингового отдела с зарплатой 80 тысяч гривен в месяц без требований к опыту работы и с возможностью получить броню от мобилизации.

В Киеве ищут руководителя рекрутингового отдела, который может зарабатывать до 80 тысяч гривен в месяц. Вакансия размещена на популярном сайте по поиску работы и кандидатов берут даже без предыдущего опыта в рекрутинге. Главные требования – наличие лидерских и коммуникационных навыков.

Работа пройдет в Киеве, в Голосеевском районе, где агентство JobHunt предлагает офис для нового сотрудника.

Ожидается, что кандидат сможет эффективно управлять командой и способствовать ее развитию. Также важны навыки анализа данных и принятия обоснованных управленческих решений. Итогом должна быть ответственность и способность работать быстро и эффективно.

Среди основных обязанностей:

Руководство командой рекрутеров (около 10 человек);

Поиск и внедрение новых источников привлечения кандидатов;

Координация процесса найма: от размещения вакансий до проведения собеседований и оценки кандидатов;

Взаимодействие с заказчиками вакансий для определения потребностей работников и обсуждения кандидатов.

Работодатель обещает броню от мобилизации, конкурентную зарплату в 80 тыс. грн, официальное оформление, комфортное бомбоубежище со стабильным интернетом и бесплатные вкусные обеды.

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