Керівник Святошинського управління соціального захисту у Києві постане перед судом за звинуваченням у зловживанні службовим становищем через незаконне нарахування премій.

У Києві перед судом постане 35-річний керівник Святошинського управління соціального захисту населення. Це сталося після того, як у квітні цього року Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило поліцію про незаконне нарахування премій в управлінні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та розпочали досудове розслідування, в ході якого встановили, що посадовець протягом шести місяців 2023 року самостійно підписував накази на виплату премій з бюджету, призначеного для заробітної плати працівникам управління.

Слідчі повідомили чиновнику про підозру за частиною 1 статті 364 Кримінального кодексу України – зловживання владою або службовим становищем. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років з можливим позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

За рішенням суду, підозрюваного відсторонили від посади, а досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт передано до суду. Чиновнику загрожує до трьох років позбавлення волі.

Раніше Politeka також писала про те, що завідувачка одного з відділень одеської лікарні потрапила під слідство за обіцянку оформити інвалідність родичу призовника. Вона вимагала понад 1500 доларів за свої послуги, але так і не отримала грошей, за що тепер їй загрожує тюремне ув’язнення.

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