Руководитель Святошинского управления социальной защиты в Киеве предстанет перед судом по обвинению в злоупотреблении служебным положением из-за незаконного начисления премий.

В Киеве перед судом предстанет 35-летний руководитель Святошинского управления социальной защиты населения. Это произошло после того, как в апреле этого года Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило полиции о незаконном начислении премий в управлении.

Правоохранители открыли уголовное производство и начали досудебное расследование, в ходе которого установили, что чиновник в течение шести месяцев 2023 самостоятельно подписывал приказы на выплату премий из бюджета, предназначенного для заработной платы работникам управления.

Следователи сообщили чиновнику о подозрении по части 1 статьи 364 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление властью или служебным положением. Санкция настоящей статьи предусматривает лишение свободы сроком до трех лет с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

По решению суда подозреваемого отстранили от должности, а досудебное расследование завершено. Обвинительный акт передан в суд. Чиновнику грозит до трех лет лишения свободы.

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