Для знаків зодіаку з надмірно активною уявою — це те, що робить світ цікавим.

Ми не можемо все брати за чисту монету; нам потрібно прикрашати, щоб зробити життя цікавішим для себе.

Отже, хто ж із знаків зодіаку має надактивну уяву?

1. ДІВА (23 серпня – 22 вересня)

Румінатор зодіаку, Діва використовує свою надзвичайно гіперактивну уяву, щоб фактично паралізувати себе страхом. Якщо щось не зрозуміло, то Діва має зібрати уявну ситуацію, в якій все стає зрозумілим; вони не терплять незнання того, куди рухається ситуація.

Щоб боротися з цим страхом, вони створюють у своїй свідомості помилкові ситуації, тому що для Діви все краще, ніж незнання. Коли вони не знають, вони створюють уявні результати, всі з яких істеричні та негативні.

2. ЛЕВ (23 липня – 22 серпня)

Бачення величі чекають на всіх Львів світу, коли їм дають трохи вільного часу для мрій. Мрії, бачення та надмірно активні уявні сценарії керують повсякденним життям Лева, і всі ці мрії обертаються навколо того, щоб бути знаменитим, чудовим, краще за інших, багатим і улюбленим масами.

Лев виводить «надмірну активність» на новий рівень, постійно уявляючи себе у славних обставинах, що виграє все золото, яке тільки можна виграти.

3. ВОДОЛІЙ (20 січня - 18 лютого)

Цей знак в основному живе в голові, тому всі речі відбуваються в уявному розділі їхнього розуму. Вони не великі діячі насправді, але коли вони залазять у схованки свого власного розуму, вау, вони можуть піти куди завгодно.

Їхня надактивна уява рятує їм життя. Вони — Уолтери Мітті зодіаку: життя може бути нудним і повсякденним, але життя в розумі Водолія захоплююче, повноцінне і... нескінченне.

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