Для знаков зодиака с чрезмерно активным воображением воображение — это то, что делает мир интересным.

Мы не можем все принимать за чистую монету; нам нужно приукрашивать, чтобы сделать жизнь интереснее для себя.

Итак, кто же из знаков зодиака имеет сверхактивное воображение?

1. ДЕВА (23 августа - 22 сентября)

Руминатор зодиака, Дева использует свое чрезвычайно гиперактивное воображение, чтобы фактически парализовать себя страхом. Если что-то не ясно, то Дева должна собрать воображаемую ситуацию, в которой все становится ясным; они не выносят незнания того, куда движется ситуация.

Чтобы бороться с этим страхом, они создают в своем сознании ложные ситуации, потому что для Девы все лучше, чем незнание. Когда они не знают, они создают воображаемые результаты, все из которых истеричны и негативны.

2. ЛЕВ (23 июля - 22 августа)

Видения величия ждут всех Львов мира, когда им дают немного свободного времени для мечтаний. Мечты, видения и чрезмерно активные воображаемые сценарии управляют повседневной жизнью Льва, и все эти мечты вращаются вокруг того, чтобы быть знаменитым, превосходным, лучше других, богатым и любимым массами.

Лев выводит «чрезмерную активность» на новый уровень, постоянно представляя себя в славных обстоятельствах, выигрывающим все золото, которое только можно выиграть.

3. ВОДОЛЕЙ (20 января - 18 февраля)

Этот знак в основном живет в голове, поэтому все вещи происходят в воображаемом разделе их разума. Они не большие деятели в реальности, но когда они залезают в тайники своего собственного разума, вау, они могут пойти куда угодно.

Их сверхактивное воображение спасает им жизнь. Они — Уолтеры Митти зодиака: жизнь может быть скучной и обыденной, но жизнь в уме Водолея захватывающая, полноценная и... бесконечная.

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