Астрологія та гороскопи дають нам велике розуміння нашого життя, і хоча ми можемо дуже сильно хотіти бути на самоті, потреба в ньому дуже відрізняється.

Є знаки зодіаку з проблемами відмови, які схильні плекати фантазії про покинутість більше, ніж інші.

Ці люди ніколи не можуть по-справжньому розслабитися, оскільки вони завжди припускають, що дно піде у них з-під ніг, залишивши їх збентежене і... самотності.

1. РИБИ (19 лютого – 20 березня)

Це просто одна з тих речей, які властиві Рибам. Вони звикли передбачати смуток; насправді, вони не можуть не уявляти багато загибелі і зневіри попереду.

Але коли справа доходить до відчуття себе покинутим, вони практично створюють ситуації, які виключать їх із їхнього постійного прояву самотності. Риби дуже бояться бути покинутими – коханими, друзями, родиною.

2. ДІВА (23 серпня - 22 вересня)

У цього знака гарне внутрішнє почуття того, хто вони є, і їм зазвичай не подобається те, що це почуття їм каже. Тому, у свою чергу, вони припускають, що якщо вони не схвалюють себе, то й інші теж, і зрештою це виглядатиме так, начебто люди від них уникають.

Діви нетерпимі до багатьох речей, і, знаючи, наскільки вони можуть бути уразливі, вони припускають, що люди в якийсь момент відмовляться від них і кинуть їх.

3. СТРІЛЕЦЬ (22 листопада - 21 грудня)

Все, чого насправді хочуть Стрільці, - це щоб їх приймали такими, якими вони є, і якщо інші не приймають їх у повній мірі, Стрілець автоматично приходить до висновку, що вони не потрібні і, отже, гідні того, щоб їх відкинули та залишили позаду.

Хоча вони, можливо, і не так відкрито говорять про цей страх, як Риби, вони все одно бояться того дня, коли хтось, хто завгодно, скаже їм, що вони залишають їх назавжди.

Останні новини України:

Камені знаків Зодіаку та їх значення: дізнайтеся, що принесе вам успіх.

Які знаки зодіаку легко закохуються: кого назвали астрологи.

Астролог налякав прогнозом щодо війни в Україні 2024-го: наступ ще на три області.