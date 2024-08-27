Астрология и гороскопы дают нам большое понимание нашей жизни, и хотя мы можем очень сильно хотеть быть в одиночестве, потребность в нем сильно отличается.

Есть знаки зодиака с проблемами отказа, которые склонны питать фантазии о покинутости больше, чем другие.

Эти люди никогда не могут по-настоящему расслабиться, поскольку они всегда предполагают, что дно уйдет у них из-под ног, оставив их в замешательстве и... одиночестве.

1. РЫБЫ (19 февраля - 20 марта)

Это просто одна из тех вещей, которые свойственны Рыбам. Они привыкли предвосхищать печаль; на самом деле, они не могут не представлять себе много гибели и уныния впереди.

Но когда дело доходит до ощущения себя покинутым, они практически создают ситуации, которые исключат их из их постоянного проявления одиночества. Рыбы очень боятся быть покинутыми — возлюбленными, друзьями, семьей.

2. ДЕВА (23 августа - 22 сентября)

У этого знака хорошее внутреннее чувство того, кто они есть , и им обычно не нравится то, что это чувство им говорит. Поэтому, в свою очередь, они предполагают, что если они не одобряют себя, то и другие тоже, и в конечном итоге это будет выглядеть так, как будто люди от них уходят.

Девы нетерпимы ко многим вещам, и, зная, насколько они порой могут быть обидчивы, они предполагают, что люди в какой-то момент откажутся от них и бросят их.

3. СТРЕЛЕЦ (22 ноября - 21 декабря)

Все, чего на самом деле хотят Стрельцы, — это чтобы их принимали такими, какие они есть, и если другие не принимают их в полной мере, Стрелец автоматически приходит к выводу, что они не нужны и, следовательно, достойны того, чтобы их отвергли и оставили позади.

Хотя они, возможно, и не так открыто говорят об этом страхе, как Рыбы, они все равно боятся того дня, когда кто-то — кто угодно — скажет им, что они покидают их навсегда.

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