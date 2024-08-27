"ПриватБанк" додатково списав з рахунку 12 тисяч гривень і тепер вимагає повернути суму за несанкціонований овердрафт.

Чоловік спробував зняти 12 тисяч гривень з картки державного ПриватБанку через банкомат, але отримав повідомлення про неможливість здійснити операцію. Він зміг зняти спочатку 8 тисяч, а потім ще 4 тисячі гривень. Однак, банк додатково списав з рахунку 12 тисяч гривень і тепер вимагає повернення суми за несанкціонований овердрафт.

Про це йдеться у рішенні Дарницького районного суду Києва.

28 листопада 2021 року чоловік спробував зняти 12 тисяч гривень з картки через банкомат, але отримав повідомлення про неможливість здійснення операції. Він зміг зняти 8 тисяч гривень о 15:25, а потім ще 4 тисячі гривень о 15:26. 9 грудня 2021 року він перевів 13 тисяч гривень на цю картку з іншої картки та того ж дня зняв ці кошти з банкомата.

На той момент заборгованості не було, і інформація в додатку "Приват24" була актуальною. Однак 14 грудня 2021 року чоловік отримав повідомлення про списання 12 тисяч гривень і побачив цей запис у додатку, хоча раніше його там не було.

Звернувшись до банку, чоловік дізнався про технічний збій. Цей збій призвів до повторного зняття 12 тисяч гривень з його картки.

Згідно з матеріалами справи, 24 травня 2022 року відповідач подав до банку заяву з проханням провести службову перевірку у зв'язку з незаконним списанням 12 тисяч гривень з його картки 14 грудня 2021 року. У відповіді банку від 26 травня 2022 року зазначено, що 28 листопада 2021 року в банкоматі клієнти отримували купюри номіналом 500 гривень замість 200 гривень, тоді як з рахунків списувалися суми по номіналу 200 гривень.

Банк самостійно вніс зміни до рахунку, що було відображено у додатку "Приват24" у грудні 2021 року. Також було підтверджено, що позивач отримав кошти внаслідок помилки банку.

Незважаючи на те, що банкомати були обладнані відеокамерами, вимога позивача про надання відеозаписів була проігнорована, і відеозапис не був наданий як доказ у суді.

Суд відмовив ПриватБанку в задоволенні позову, визнавши вимоги фінансової установи необґрунтованими. Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана до Київського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

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