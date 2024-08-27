ПриватБанк дополнительно списал со счета 12 тысяч гривен и теперь требует вернуть сумму за несанкционированный овердрафт.

Мужчина попытался снять 12 тысяч гривен с карты государственного ПриватБанка через банкомат, но получил сообщение о невозможности совершить сделку. Он смог снять сначала 8 тысяч, а затем еще 4 тысяч гривен. Однако банк дополнительно списал со счета 12 тысяч гривен и теперь требует возврата суммы за несанкционированный овердрафт.

Об этом идет речь в решении Дарницкого районного суда Киева.

28 ноября 2021 года мужчина попытался снять 12 тысяч гривен с карты через банкомат, но получил уведомление о невозможности совершения сделки. Он смог снять 8 тысяч гривен в 15:25, а затем еще 4 тысяч гривен в 15:26. 9 декабря 2021 года он перевел 13 тысяч гривен на эту карточку с другой карты и в тот же день снял эти средства с банкомата.

На тот момент задолженности не было, и информация в приложении "Приват24" была актуальна. Однако 14 декабря 2021 года мужчина получил сообщение о списании 12 тысяч гривен и увидел эту запись в приложении, хотя раньше ее там не было.

Обратившись в банк, мужчина узнал технический сбой. Этот сбой привел к повторному снятию 12 тысяч гривен с его карты.

Согласно материалам дела, 24 мая 2022 года ответчик подал в банк заявление с просьбой провести служебную проверку в связи с незаконным списанием 12 тысяч гривен с его карты 14 декабря 2021 года. В ответе банка от 26 мая 2022 указано, что 28 ноября 2021 в банкомате клиенты получали купюры номиналом 500 гривен вместо 200 гривен, тогда как со счетов списывались суммы по номиналу 200 гривен.

Банк самостоятельно внес изменения в счет, отраженный в приложении "Приват24" в декабре 2021 года. Также было подтверждено, что истец получил средства в результате ошибки банка.

Несмотря на то, что банкоматы были оборудованы видеокамерами, требование истца о предоставлении видеозаписей было проигнорировано, и видеозапись не была предоставлена ​​как доказательство в суде.

Суд отказал ПриватБанку в удовлетворении иска, признав требования финансового учреждения необоснованными. Апелляционная жалоба по решению суда может быть подана в Киевский апелляционный суд в течение тридцати дней со дня его провозглашения.

Последние новости Украины:

Напомним, украинцев ждут серьезные изменения курса доллара и евро.

Как сообщала Politeka, курс доллара побил новый рекорд.

Также Politeka писала, что будет с гривной в 2025 году, если будут продолжаться активные бои.