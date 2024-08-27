Після виявлення шахрайства чоловік звернувся до правоохоронців, які розпочали досудове розслідування.

Житель Івано-Франківщини став жертвою шахрайства на суму 65 тисяч гривень. Аферисти обманним шляхом отримали доступ до його банківської картки та вивели з неї всі кошти.

Як повідомили в обласному управлінні Нацполіції, 42-річний житель Бурштинської громади став жертвою шахрайської схеми.

Зловмисники зателефонували йому, представившись працівниками служби безпеки банку, і повідомили, що його картка заблокована. Щоб її розблокувати, чоловік мав назвати пін-код, який нібито надійде в смс-повідомленні.

Повіривши шахраям, постраждалий передав потрібні дані. Внаслідок цього зловмисники отримали доступ до його рахунків і зняли 65 тисяч гривень. Після виявлення шахрайства чоловік звернувся до правоохоронців, які розпочали досудове розслідування за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Реальні співробітники банку ніколи не запитують особисті дані під час телефонних розмов з клієнтами і не просять переказувати кошти на інші рахунки.

Деколи шахраї використовують техніку підміни номерів, видаючи себе за представників банків. Щоб захистити свої кошти і уникнути шахрайства, поліція рекомендує такі заходи:

Перервіть розмову і зателефонуйте до служби підтримки банку за перевіреним номером.

Не надавайте свої персональні дані незнайомим особам.

Не встановлюйте жодних програм або додатків, що дозволяють віддалений доступ до вашого пристрою.

Підключіть смс-інформування про операції з вашою платіжною карткою.

Якщо шахраї отримали вашу особисту інформацію, терміново заблокуйте картку і зверніться до банку та правоохоронних органів.

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