Житель Ивано-Франковской области стал жертвой мошенничества на сумму 65 тысяч гривен. Аферисты обманным путем получили доступ к банковской карточке и вывели из нее все средства.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, 42-летний житель Бурштынского общества стал жертвой мошеннической схемы.

Злоумышленники позвонили по телефону ему, представившись работниками службы безопасности банка, и сообщили, что его карточка заблокирована. Чтобы ее разблокировать, мужчина должен был назвать пин-код, якобы поступающий в смс-сообщении.

Поверив мошенникам, пострадавший передал нужные данные. В результате злоумышленники получили доступ к его счетам и сняли 65 тысяч гривен. После обнаружения мошенничества мужчина обратился к правоохранителям, начавшим досудебное расследование по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

Реальные сотрудники банка никогда не спрашивают личные данные при телефонных разговорах с клиентами и не просят переводить средства на другие счета.

Иногда мошенники используют технику замены номеров, выдавая себя за представителей банков. Чтобы защитить свои средства и избежать мошенничества, полиция рекомендует следующие меры:

Прервите разговор и позвоните в службу поддержки банка по проверенному номеру.

Не предоставляйте свои личные данные незнакомым лицам.

Не устанавливайте никаких приложений или приложений, позволяющих удаленный доступ к устройству.

Подключите смс-информирование об операциях с вашей платежной картой.

Если мошенники получили вашу личную информацию, срочно заблокируйте карту и обратитесь в банк и правоохранительные органы.

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