Що ж, погляньмо на найбрудніші знаки зодіаку, щоб відповісти на це питання!

Ось топ найбрудніших знаків як в особистому, так і в професійному плані.

1. ВОДОЛІЙ (20 січня - 18 лютого)

Якщо вам подобається стрибати з ноги на ногу, ухиляючись від різноманітних ганчірок, сумок, іграшок, побутових приладів або гнилої їжі, то вирушайте до свого друга-Водолія.

Водолії, по суті, сказали тверде "Ні!" ідеї прибирання за собою , і з тих пір, як було прийнято це рішення, ви можете бути впевнені, що якщо ви відвідаєте Водолія в його будинку, у вас буде, що розповісти про його будинок, і ці історії залишаться з вами на все життя .

2. РИБИ (19 лютого - 20 березня)

Так, вони хотіли б, щоб ви думали, що вони манірні і пристойні, але попросіть Риб показати вам їхню особисту обстановку, і, Боже, ви здивуєтеся, наскільки вони не манірні і пристойні коли справа стосується акуратності.

Ці природжені поросята схильні випускати свій бруд потроху; ви думаєте, що вони мають потенціал для прибирання, поки ви їх не дізнаєтеся. Потім, як у бізнесі, так і в особистому житті, ви виявите, що риби просто не про чистоту.

3. ТЕЛЕЦЬ (20 квітня - 20 травня)

У якомусь сенсі, здається, майже доречно думати, що Телець, Бик, - це страшенно плутанина... і так воно і є. Жорстокі люди, вони також є жорстокими творцями безладу і просто не можуть керувати своїми магазинами, будинками чи діловими починаннями впорядкованим чином.

Тільці пропилососять килим, а потім погасять сигарету. Вони просто неправильно розуміють концепцію чистого.

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