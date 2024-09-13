Что ж, давайте взглянем на самые грязные знаки зодиака, чтобы ответить на этот вопрос!

Вот топ самых грязных знаков, как в личном, так и в профессиональном плане.

1. ВОДОЛЕЙ (20 января - 18 февраля)

Если вам нравится прыгать с ноги на ногу, уворачиваясь от разнообразных тряпок, сумок, игрушек, бытовых приборов или гнилой еды, то отправляйтесь к своему другу-Водолею.

Водолеи, по сути, сказали твердое «Нет!» идее уборки за собой , и с тех пор, как было принято это решение, вы можете быть уверены, что если вы посетите Водолея в его доме, у вас будет, что рассказать о его доме, и эти истории останутся с вами на всю оставшуюся жизнь.

2. РЫБЫ (19 февраля - 20 марта)

Да, они хотели бы, чтобы вы думали, что они чопорные и приличные, но попросите Рыб показать вам их личную обстановку, и, о, Боже, вы удивитесь, насколько они не чопорны и приличные, когда дело касается аккуратности.

Эти прирожденные поросята склонны выпускать свою грязь понемногу; вы думаете, что у них есть потенциал для уборки, пока вы их не узнаете. Затем, как в бизнесе, так и в личной жизни, вы обнаружите, что Рыбы просто не о чистоте.

3. ТЕЛЕЦ (20 апреля - 20 мая)

В каком-то смысле, кажется, почти уместно думать, что Телец, Бык, — это чертовски неразбериха... и так оно и есть. Жестокие люди, они также являются жестокими создателями беспорядка и просто не могут управлять своими магазинами, домами или деловыми начинаниями упорядоченным образом.

Тельцы пропылесосят ковер, а затем потушат об него сигарету. Они просто неправильно понимают концепцию «чистого».

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