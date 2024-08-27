В Україні система пільг для людей похилого віку охоплює різні сфери, такі як фінансова підтримка, транспортні послуги та покращення житлових умов.

Пільги для пенсіонерів включають ряд соціальних та фінансових привілеїв, які спрямовані на полегшення фінансового навантаження на осіб похилого віку. Названо п'ять пільг для пенсіонерів, які ви могли пропустити.



В Україні система пільг для людей похилого віку охоплює різні сфери, такі як фінансова підтримка, транспортні послуги та покращення житлових умов.

Не всі пенсіонери в курсі про п'ять найбільш популярних пільг та послуг, які вони можуть отримати безкоштовно або зі значними знижками:

Безкоштовний проїзд : Пенсіонери мають право на безкоштовний проїзд у міському громадському транспорті та на приміських маршрутах. Вони також можуть безкоштовно користуватися приміськими поїздами за наявності пенсійного посвідчення.

Звільнення від оплати комунальних послуг: Жителі сільської місцевості, які працюють у сфері культури, медицини або освіти, звільняються від сплати за житлово-комунальні послуги.

Безкоштовна юридична допомога : Усі пенсіонери можуть отримати безкоштовну юридичну допомогу або скористатися нею за значною знижкою.

Субсидії на комунальні послуги : Пенсіонери мають можливість оформити субсидії для покриття витрат на житлово-комунальні послуги.

Звільнення від земельного податку: Пенсіонери звільнені від сплати земельного податку.

Джерело: 24Канал.

Останні новини України:

Нагадаємо, українці можуть втратити прожитковий мінімум.

Як писала Politeka, українські пенсіонери можуть отримувати більші виплати, названо головну умову.

Також Politeka повідомляла, в ПФУ попередили, що потрібно терміново зробити.