Пільги для пенсіонерів включають ряд соціальних та фінансових привілеїв, які спрямовані на полегшення фінансового навантаження на осіб похилого віку. Названо п'ять пільг для пенсіонерів, які ви могли пропустити.
В Україні система пільг для людей похилого віку охоплює різні сфери, такі як фінансова підтримка, транспортні послуги та покращення житлових умов.
Не всі пенсіонери в курсі про п'ять найбільш популярних пільг та послуг, які вони можуть отримати безкоштовно або зі значними знижками:
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Безкоштовний проїзд: Пенсіонери мають право на безкоштовний проїзд у міському громадському транспорті та на приміських маршрутах. Вони також можуть безкоштовно користуватися приміськими поїздами за наявності пенсійного посвідчення.
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Звільнення від оплати комунальних послуг: Жителі сільської місцевості, які працюють у сфері культури, медицини або освіти, звільняються від сплати за житлово-комунальні послуги.
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Безкоштовна юридична допомога: Усі пенсіонери можуть отримати безкоштовну юридичну допомогу або скористатися нею за значною знижкою.
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Субсидії на комунальні послуги: Пенсіонери мають можливість оформити субсидії для покриття витрат на житлово-комунальні послуги.
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Звільнення від земельного податку: Пенсіонери звільнені від сплати земельного податку.
Джерело: 24Канал.
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