В Украине система льгот для пожилых людей охватывает различные сферы, такие как финансовая поддержка, транспортные услуги и улучшение жилищных условий.

Льготы для пенсионеров включают ряд социальных и финансовых привилегий, которые направлены на облегчение финансовой нагрузки на пожилых людей. Названы пять льгот для пенсионеров, которые вы могли упустить.



В Украине система льгот для пожилых людей охватывает различные сферы, такие как финансовая поддержка, транспортные услуги и улучшение жилищных условий.

Не все пенсионеры в курсе пяти наиболее популярных льгот и услуг, которые они могут получить бесплатно или со значительными скидками:

Бесплатный проезд : Пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в городском общественном транспорте и на пригородных маршрутах. Они могут бесплатно пользоваться пригородными поездами при наличии пенсионного удостоверения.

Освобождение от оплаты коммунальных услуг : Жители сельской местности, работающие в сфере культуры, медицины или образования, освобождаются от оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Бесплатная юридическая помощь : Все пенсионеры могут получить бесплатную юридическую помощь или воспользоваться ею по значительной скидке.

Субсидии на коммунальные услуги : Пенсионеры могут оформить субсидии для покрытия расходов на жилищно-коммунальные услуги.

Освобождение от земельного налога : Пенсионеры освобождены от уплаты земельного налога.

Источник: 24Канал.

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