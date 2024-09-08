Кожен знак зодіаку, який любить святковий сезон, має щось конкретне, що вони люблять найбільше.

Ось знаки Зодіаку , які одержимі святами, відповідно до астрології.

Крім того, обмін подарунками та приготування їжі з близькими людьми - це ритуал, який приносить нам набагато більше задоволення, ніж повсякденне явище.

В принципі, якою б не була ваша святкова традиція, добре, що ви так хвилюєтеся з цього приводу – це справді чарівна пора року, зрештою.

1. ТЕЛЕЦЬ (20 квітня - 20 травня)

Телець готується до свят, щойно офіційно закінчується літо. І як він готується? Змахуючи пил зі своїх улюблених спортивних штанів, щоб мати можливість наїстися смачною їжею до нового року.

Тельцю все одно, чи є в його планах вечірки, проведення часу з сім'єю або просто байдикування за переглядом святкових фільмів — головне, щоб перед ним була повна тарілка їжі, він щасливий.

Швидше за все, у цей святковий сезон ви зустрінете Тельця на кухні (звичайно), але чекайте, що він готуватиме нову страву за новим рецептом, а також є все, що попадеться йому під руку.

Телець також любить приємну компанію, яку приносять свята, тому, коли він не чекає на різдвяне печиво, яке ви принесете, він теж буде радий зустрітися з вами.

2. РАК (21 червня – 22 липня)

Рак одержимий усім тим часом, який він може провести зі своєю родиною та друзями під час святкового сезону. Звичайно, він може побачити всіх в різні пори року, але взимку так багато свят, які проходять так близько один до одного, що він віддає перевагу цій порі року будь-якому іншому часу. Це його час, щоб возз'єднатися зі старими друзями та створити нові спогади із сім'єю.

Рак, ймовірно, почне говорити про майбутні свята зарання, але не буде по-справжньому схвильований, доки він не закінчиться.

3. ЛЕВ (23 липня – 22 серпня)

Лев просто обожнює свята через всі ці приголомшливі вечірки. Це пора року, коли він може вбиратися і справді дивувати людей.

Він ходитиме на кожну вечірку, яку зможе знайти, чи це інтимна сімейна зустріч, вечірка з друзями чи щось казкове, що відбувається у місті. Якщо буде вечірка, то Лев обов'язково буде там.

Лев також любить свята через подарунки. Він не тільки любить отримувати подарунки (ну, хто не любить?), а й дуже гарний у виборі подарунків для сім'ї та друзів.

Ніхто не знає, як він це робить, але він точно знає, що ви хочете, і не боїться викласти трохи грошей, щоб отримати це.

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