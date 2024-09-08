У каждого знака зодиака, любящего праздничный сезон, есть что-то конкретное, что они любят больше всего.

Вот знаки Зодиака, которые ОДЕРЖИМЫ праздниками, согласно астрологии.

Кроме того, обмен подарками и приготовление еды с близкими людьми — это ритуал, который доставляет нам гораздо больше удовольствия, чем повседневное явление.

В принципе, какова бы ни была ваша праздничная традиция, хорошо, что вы так волнуетесь по этому поводу – это действительно волшебное время года, в конце концов.

1. ТЕЛЕЦ (20 апреля - 20 мая)

Телец готовится к праздникам, как только официально заканчивается лето. И как он готовится? Смахивая пыль со своих любимых спортивных штанов, чтобы иметь возможность наесться вкусной едой до нового года.

Тельцу все равно, есть ли в его планах вечеринки, времяпрепровождение с семьей или просто бездельничанье за ​​просмотром праздничных фильмов — главное, чтобы перед ним была полная тарелка еды, он счастлив.

Скорее всего, в этот праздничный сезон вы встретите Тельца на кухне (конечно), но ожидайте, что он будет готовить новое блюдо по новому рецепту, а также есть все, что попадется ему под руку.

Телец также любит приятную компанию, которую приносят праздники, поэтому, когда он не ждет рождественского печенья, которое вы принесете, он тоже будет рад встретиться с вами.

2. РАК (21 июня - 22 июля)

Рак одержим всем тем временем, которое он может провести со своей семьей и друзьями во время праздничного сезона. Конечно, он может увидеть всех в разное время года, но зимой так много праздников, которые проходят так близко друг к другу, что он предпочитает это время года любому другому времени. Это его время, чтобы воссоединиться со старыми друзьями и создать новые воспоминания с семьей.

Рак, вероятно, начнет говорить о предстоящих праздниках зарание, но не будет по-настоящему взволнован, пока он не закончится.

3. ЛЕВ (23 июля - 22 августа)

Лев просто обожает праздники из-за всех этих потрясающих вечеринок. Это время года, когда он может наряжаться и действительно удивлять людей.

Он будет ходить на каждую вечеринку, которую сможет найти, будь то интимная семейная встреча, вечеринка с друзьями или что-то сказочное, происходящее в городе. Если будет вечеринка, Лео обязательно будет там.

Лев также любит праздники из-за подарков. Он не только любит получать подарки (ну, кто не любит?), но и очень хорош в выборе подарков для семьи и друзей.

Никто не знает, как он это делает, но он точно знает, чего вы хотите, и не боится выложить немного денег, чтобы получить это.

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