У доопрацьованому варіанті законопроєкту з'явилися кілька нових положень, які суттєво вплинуть на фінансовий сектор країни.

Оновлений урядовий законопроєкт, що стосується підвищення податків, передбачає збільшення ставки військового збору з 1,5% до 5%. Крім того, законопроєкт пропонує встановити податок на прибуток для банків на рівні 50%, а для фінансових компаній – на рівні 25%. У той же час, підвищення ПДВ та введення збору на предмети розкоші були виключені з проєкту.

Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

Нещодавно стали відомі деталі доопрацьованого урядового законопроєкту про підвищення податків, який найближчим часом буде подано на розгляд Верховної Ради України. Цей документ містить важливі зміни, що суттєво вплинуть на податкову політику країни. Попри доопрацювання, деякі ключові положення залишилися без змін:

Збільшення ставки військового збору : ставка буде підвищена з 1,5% до 5%, що сприятиме додатковим надходженням до державного бюджету для фінансування потреб армії.

: ставка буде підвищена з 1,5% до 5%, що сприятиме додатковим надходженням до державного бюджету для фінансування потреб армії. Введення військового збору для ФОП : для фізичних осіб-підприємців (ФОП) першої та другої груп передбачено військовий збір у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати. Для ФОП третьої групи, які сплачують єдиний податок, цей збір складе 1%.

: для фізичних осіб-підприємців (ФОП) першої та другої груп передбачено військовий збір у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати. Для ФОП третьої групи, які сплачують єдиний податок, цей збір складе 1%. Щомісячні авансові внески для автозаправних станцій (АЗС): цей пункт залишається в документі, хоча його редакцію було змінено. Внески будуть здійснюватися щомісяця, що забезпечить уряду стабільні податкові надходження від діяльності АЗС.

У доопрацьованому варіанті законопроєкту з'явилися кілька нових положень, які суттєво вплинуть на фінансовий сектор країни:

Підвищення ставки податку на прибуток для банків : з 2024 року банкам буде встановлено податок на прибуток у розмірі 50%. Це значне збільшення порівняно з поточними ставками, спрямоване на забезпечення додаткових фінансових ресурсів для держави.

Підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній : ставка податку на прибуток для фінансових компаній зросте до 25%, що також має на меті залучення додаткових коштів до державного бюджету.

Щомісячна звітність з податку на доходи фізичних осіб (ПДФО): підприємства будуть зобов'язані подавати щомісячну звітність з ПДФО, що дозволить уряду здійснювати оперативніший контроль за сплатою податків.

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