В доработанном варианте законопроекта появилось несколько новых положений, которые существенно повлияют на финансовый сектор страны.

Обновленный правительственный законопроект, касающийся повышения налогов, предусматривает увеличение ставки военного сбора с 1,5 до 5%. Кроме того, законопроект предлагает установить налог на прибыль для банков на уровне 50%, а для финансовых компаний – на уровне 25%. В то же время повышение НДС и введение сбора на предметы роскоши были исключены из проекта.

Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Недавно стали известны детали доработанного правительственного законопроекта о повышении налогов, который в ближайшее время будет представлен на рассмотрение Верховной Рады Украины. Этот документ содержит важные изменения, которые существенно повлияют на налоговую политику страны. Несмотря на доработку, некоторые ключевые положения остались без изменений:

Увеличение ставки военного сбора : ставка будет повышена с 1,5% до 5%, что будет способствовать дополнительным поступлениям в государственный бюджет для финансирования нужд армии.

: ставка будет повышена с 1,5% до 5%, что будет способствовать дополнительным поступлениям в государственный бюджет для финансирования нужд армии. Введение военного сбора для ФЛП : для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) первой и второй групп предусмотрен военный сбор в размере 10% от минимальной заработной платы. Для ФЛП третьей группы, уплачивающих единый налог, этот сбор составит 1%.

: для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) первой и второй групп предусмотрен военный сбор в размере 10% от минимальной заработной платы. Для ФЛП третьей группы, уплачивающих единый налог, этот сбор составит 1%. Ежемесячные авансовые взносы для автозаправочных станций: этот пункт остается в документе, хотя его редакция была изменена. Взносы будут производиться ежемесячно, что обеспечит правительству стабильные налоговые поступления от деятельности АЗС.

В доработанном варианте законопроекта появилось несколько новых положений, которые существенно повлияют на финансовый сектор страны:

Повышение ставки налога на прибыль для банков : с 2024 года банкам будет установлен налог на прибыль в размере 50%. Это значительное увеличение по сравнению с текущими ставками направлено на обеспечение дополнительных финансовых ресурсов для государства.

Повышение ставки налога на прибыль для финансовых компаний : ставка налога на прибыль для финансовых компаний вырастет до 25%, что также привлечет дополнительные средства в государственный бюджет.

Ежемесячная отчетность по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ): предприятия будут обязаны представлять ежемесячную отчетность по НДФЛ, что позволит правительству осуществлять более оперативный контроль за уплатой налогов.

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