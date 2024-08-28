Обновленный правительственный законопроект, касающийся повышения налогов, предусматривает увеличение ставки военного сбора с 1,5 до 5%. Кроме того, законопроект предлагает установить налог на прибыль для банков на уровне 50%, а для финансовых компаний – на уровне 25%. В то же время повышение НДС и введение сбора на предметы роскоши были исключены из проекта.
Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.
Недавно стали известны детали доработанного правительственного законопроекта о повышении налогов, который в ближайшее время будет представлен на рассмотрение Верховной Рады Украины. Этот документ содержит важные изменения, которые существенно повлияют на налоговую политику страны. Несмотря на доработку, некоторые ключевые положения остались без изменений:
- Увеличение ставки военного сбора: ставка будет повышена с 1,5% до 5%, что будет способствовать дополнительным поступлениям в государственный бюджет для финансирования нужд армии.
- Введение военного сбора для ФЛП: для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) первой и второй групп предусмотрен военный сбор в размере 10% от минимальной заработной платы. Для ФЛП третьей группы, уплачивающих единый налог, этот сбор составит 1%.
- Ежемесячные авансовые взносы для автозаправочных станций: этот пункт остается в документе, хотя его редакция была изменена. Взносы будут производиться ежемесячно, что обеспечит правительству стабильные налоговые поступления от деятельности АЗС.
В доработанном варианте законопроекта появилось несколько новых положений, которые существенно повлияют на финансовый сектор страны:
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Повышение ставки налога на прибыль для банков: с 2024 года банкам будет установлен налог на прибыль в размере 50%. Это значительное увеличение по сравнению с текущими ставками направлено на обеспечение дополнительных финансовых ресурсов для государства.
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Повышение ставки налога на прибыль для финансовых компаний: ставка налога на прибыль для финансовых компаний вырастет до 25%, что также привлечет дополнительные средства в государственный бюджет.
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Ежемесячная отчетность по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ): предприятия будут обязаны представлять ежемесячную отчетность по НДФЛ, что позволит правительству осуществлять более оперативный контроль за уплатой налогов.
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