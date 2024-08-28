Дізнайтеся, коли і як правильно викопувати буряки для їх збереження до весни, а також про найефективніші способи їх зберігання.

Буряк – універсальний і смачний овоч, який прекрасно росте в будь-якому ґрунті. Багато хто любить страви з буряків, такі як вінегрет, особливо з використанням свіжозібраних овочів.

Буряк – це основа багатьох смачних страв.

Деталі Щоб зберегти буряки до весни, важливо правильно визначити час для їх викопування.

Чому буряк псується при зберіганні

При зберіганні буряків може виникати гниття. Основні причини цього – розміщення пошкоджених коренеплодів у сховищі, коливання температури, надмірна вологість (вище 90%) та порушення умов зберігання.

Щоб уникнути проблем, слід дотримуватись правил зберігання буряків. При недостатній вологості в підвалі можна розставити відра з водою. Якщо ж вологи занадто багато, слід розмістити ємності з сіллю.

Коли викопувати буряки

Ознайомтесь з інформацією на упаковках насіння, де зазначені строки дозрівання буряків. Зазвичай буряк готовий до збору через 3 місяці після посіву, але для пізніх сортів цей період може бути до 4 місяців. Рекомендується почекати трохи довше, якщо буряки ще не досягли необхідного розміру. Визначте готовність коренеплодів за зовнішніми ознаками або викопайте кілька для перевірки.

Як викопувати буряк

Важливо обережно викопувати буряки, щоб не пошкодити їх. Для цього вибирайте сухий, сонячний день, оскільки підвищена вологість може призвести до гниття. Найкраще здійснювати збір буряків вручну, щоб уникнути пошкоджень. Якщо ґрунт щільний, використовуйте вила для розпушування ґрунту і полегшення витягання коренеплодів.

Обріжте бадилля та довге коріння за допомогою секатора або ножа. Дайте бурякам висохнути на грядці. Якщо йде дощ, перенесіть їх у сухе місце, наприклад, в сарай.

Методи зберігання буряків

Буряки можна зберігати як тимчасово, так і довготривало. Температура в сховищі не повинна перевищувати 7°C, щоб уникнути проростання. Оптимальною є температура 1-2°C.

Часто буряки зберігають у підвалі, на картоплі, укладаючи їх в кілька шарів. Це підходить для підвалів з низькою вологістю. Інший варіант – зберігання буряків в піску в ящиках з щільними стінками, які краще розміщувати на невеликому піднесенні.

Пам’ятайте, що правильне викопування буряків і дотримання умов їх зберігання є запорукою того, що ви зможете насолоджуватись якісними овочами до весни.

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