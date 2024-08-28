Узнайте, когда и как правильно выкапывать свеклу для ее хранения до весны, а также о самых эффективных способах ее хранения.

Свекла – универсальный и вкусный овощ, прекрасно растущий в любой почве. Многие любят блюда из свеклы, такие как винегрет, особенно с использованием свежесобранных овощей.

Свекла – это основа многих вкусных блюд.

Детали Чтобы сохранить свеклу до весны, важно правильно определить время для ее выкапывания.

Почему свекла портится при хранении

При хранении свеклы может возникать гниение. Основные причины этого – размещение поврежденных корнеплодов в хранилище, колебания температуры, чрезмерная влажность (выше 90%) и нарушение условий хранения.

Чтобы избежать проблем, следует соблюдать правила хранения свеклы. При недостаточной влажности в подвале можно расставить ведра с водой. Если влаги слишком много, следует разместить емкости с солью.

Когда выкапывать свеклу

Ознакомьтесь с информацией на упаковках семян, где указаны сроки созревания свеклы. Обычно свекла готова к сбору через 3 месяца после посева, но для поздних сортов этот период может быть до 4 месяцев. Рекомендуется подождать немного дольше, если свекла еще не достигла необходимого размера. Определите готовность корнеплодов по внешним признакам или выкопайте несколько для проверки.

Как выкапывать свеклу

Важно осторожно выкапывать свеклу, чтобы не повредить ее. Для этого выбирайте сухой, солнечный день, поскольку повышенная влажность может привести к гниению. Лучше производить сбор свеклы вручную, чтобы избежать повреждений. Если почва плотная, используйте вилы для рыхления и облегчения извлечения корнеплодов.

Обрежьте ботву и длинные корни с помощью секатора или ножа. Дайте свекле высохнуть на грядке. Если идет дождь, перенесите его в сухое место, например, в сарай.

Методы хранения свеклы

Свеклу можно хранить как временно, так и длительно. Чтобы избежать прорастания, температура в хранилище не должна превышать 7°C. Оптимальная температура 1-2°C.

Часто свеклу хранят в подвале, на картофеле, укладывая их в несколько слоев. Это подходит для подвалов с низкой влажностью. Другой вариант – хранение свеклы в песке в ящиках с плотными стенками, которые лучше размещать на небольшом подъеме.

Помните, что правильное выкапывание свеклы и соблюдение условий ее хранения является залогом того, что вы сможете наслаждаться качественными овощами до весны.

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