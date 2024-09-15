Бути одним із аполітичних знаків зодіаку не означає бути тим, хто не дбає або не бореться за те, у що вірить.

Замість агітувати за політичну фігуру ці знаки Зодіаку можуть працювати за права людини або допомагати рятувати океани.

Політики, ухвалення політичних рішень та кампанії можуть бути дуже стресовими для деяких людей.

Деякі знаки в астрології можуть фокусуватись на інших речах, а не на іграх розуму та політичних маневрах.

1. РАК (21 червня - 22 липня)

Найважливіше для Рака - це його сім'я, друзі та будинок, і він зробить усе, щоб захистити їх. Раки можуть бути дуже активними у соціальних питаннях і безперечно будуть там на будь-якому заході, який принесе користь справі, яка знаходить відгук у їхній душі.

Але коли справа стосується політики, Раки схильні вважати її безнадійною. Це майже якби політики були старими партнерами, які розбили їм серце. Вони майже завжди розчаровані результатами виборів і відчувають, що якщо вони надто захопляться політикою, вона зробить їм голову головою.

2. РИБИ (19 лютого - 20 березня)

Риби глибоко дбають, але їх не хвилює, наскільки роз'єднувальною може бути політика. Вони дуже активні у волонтерстві, благодійності та роблять все можливе, щоб допомогти людям, але тільки не на політичному фронті.

Якщо Риби надто багато думають про політику, це може вплинути на них настільки, що вони відчують безнадійність щодо майбутнього. Політика може бути для них переважною, тому, хоча вони, можливо, не дзвонитимуть своїм представникам або ставатимуть лобістами, вони направлятимуть свою енергію туди, де, на їхню думку, люди потребують її найбільше.

3. ТЕЛЕЦЬ (20 квітня - 20 травня)

Тельці нікуди не поспішають; їм потрібно все серйозно обміркувати, перш ніж діяти. Вони, як правило, менше стурбовані політиками та політичними іграми, ніж роботою на загальне благо.

Тільці вірять у те, що потрібно вкладати свою енергію у ті справи, які часто залишаються у тіні яскравіших проблем. Їх також не хвилює, що те, у що вони вірять, не є популярною думкою, вони стоятимуть на своєму до кінця. Їх не хвилює походження політика; вони вважають за краще людей, яким все одно на загальну увагу, і які радо виконують необхідну роботу під радаром.

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