Быть одним из аполитичных знаков зодиака не означает быть тем, кто не заботится или не борется за то, во что верит.

Вместо того, чтобы агитировать за политическую фигуру, эти знаки Зодиака могут работать за права человека или помогать спасать океаны.

Политики, принятие политических решений и кампании могут быть очень стрессовыми для некоторых людей.

Некоторые знаки в астрологии могут фокусироваться на других вещах, а не на играх разума и политических маневрах.

1. РАК (21 июня - 22 июля)

Самое важное для Рака — это его семья, друзья и дом, и он сделает все, чтобы защитить их. Раки могут быть очень активны в социальных вопросах и определенно будут там на любом мероприятии, которое принесет пользу делу, которое находит отклик в их душе.

Но когда дело касается политики, Раки склонны считать ее безнадежной. Это почти как если бы политики были старыми партнерами, которые разбили им сердце. Они почти всегда разочарованы результатами выборов и чувствуют, что если они слишком увлекутся политикой, она замутит им голову.

2. РЫБЫ (19 февраля - 20 марта)

Рыбы глубоко заботятся, но их не волнует, насколько разъединяющей может быть политика . Они очень активны в волонтерстве, благотворительности и делают все возможное, чтобы помочь людям, но только не на политическом фронте.

Если Рыбы слишком много думают о политике, это может повлиять на них до такой степени, что они почувствуют безнадежность относительно будущего. Политика может быть для них подавляющей, поэтому, хотя они, возможно, не будут звонить своим представителям или становиться лоббистами, они будут направлять свою энергию туда, где, по их мнению, люди нуждаются в ней больше всего.

3. ТЕЛЕЦ (20 апреля - 20 мая)

Тельцы никуда не торопятся; им нужно все серьезно обдумать, прежде чем действовать. Они, как правило, меньше озабочены политиками и политическими играми, чем работой на общее благо.

Тельцы верят в то, что нужно вкладывать свою энергию в те дела, которые часто остаются в тени более ярких проблем. Их также не волнует, что то, во что они верят, не является популярным мнением — они будут стоять на своем до конца. Их не волнует происхождение политика; они предпочитают людей, которым все равно на всеобщее внимание, и которые с радостью выполняют необходимую работу под радаром.

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