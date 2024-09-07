Знати свої слабкості означає знати себе, і іноді ви можете знайти себе у своєму знаку зодіаку.

Продовжуйте читати, щоб дізнатися про ГОЛОВНУ слабкість вашого знака Зодіаку .

Найбільша слабкість вашого знака Зодіаку:

1. Овен (21 березня – 19 квітня)

Ви перший знак зодіаку і перший, хто тікає, коли ситуація стає складною.

Ви сміливі, впевнені та рішучі, АЛЕ ви не такі гарні в словах. Ви воліли б продовжувати рухатися вперед, ніж залишатися позаду і конкретизувати речі вербально.

Ваш спосіб вирішення конфліктів швидкий і простий, але залишає позаду людей, які заслуговують на відповідь.

2. Телець (20 квітня – 20 травня)

Як найнадійніший знак зодіаку ви вкладаєте свої емоції в інших.

Ви віддані та власно налаштовані, і коли зміни у відносинах дають тріщину, ви стаєте невпевненим у собі та емоційним.

Ти завжди поряд зі своїми друзями. І коли ти не отримуєш цього у відповідь, тобі важко не виплакати очі — це нормально, всі бувають такі дні.

3. Близнюки (21 травня – 20 червня)

Люди ПЕРЕВИШАЮТЬ твої жарти. Іноді все стає серйозним, але ти завжди той, хто піднімає настрій.

Але то не твоя провина. Ти від природи нервовий і нерішучий, і твоя дурість - спосіб приховати цей бік тебе.

Добре, що ви вмієте пристосовуватися і за допомогою порад друзів можете визначити, коли час жартувати, а коли ставати серйозним.

4. Рак (21 червня – 22 липня)

Так що ти облажався. Із цього буде важко вибратися.

Вам важко брати на себе відповідальність за свої дії, тому що ви не хочете псувати стосунки, якими дорожите.

Більшість людей, можливо, не знають, що ви сентиментальні та емоційні. Будучи правдивими і показуючи свій емоційний бік, ви можете компенсувати всі випадки, коли ви не визнавали свої помилки.

Повірте, ваші друзі оцінять чесність.

5. Лев (23 липня - 22 серпня)

Насправді не так вже й погано! Ви закочуєте очі на будь-кого, хто ДІЙСНО так думає.

Вам важко побачити позитивні сторони, коли хтось або щось одразу вас розчаровує.

Ви вперті у цьому сенсі, тому що ви завжди очікуєте, що вам буде добре. Коли ви неправі і справи йдуть погано, ви не дозволяєте нікому спокутувати свою провину.

Це погано і завжди буде погано.

6. Діва (23 серпня – 22 вересня)

Люди засинають після того, як ви доводите свою точку зору? Це тому, що ви звертаєте увагу на дрібні деталі, про існування яких ніхто інший навіть не підозрює.

Ваша сором'язливість змушує вас доводити іншим, що вам є що запропонувати.

Ви схильні бути критичними до себе і щоразу, коли можете, ви демонструєте свій розум, ви це робите, навіть якщо інші про це не просять.

7. Терезів (23 вересня - 22 жовтня)

Вам природно бути в центрі уваги у всіх ситуаціях. Ви справедливі, дуже товариські і готові до співпраці, але ви можете опинитися в центрі уваги занадто часто, що може бути не на користь вам.

Не можна бути самотнім, але іноді нам потрібно навчитися бути незалежними.

І ваші друзі починають помічати, що ваші зусилля бути справедливим спрямовані не на те, щоб допомогти групі, а на те, щоб допомогти собі.

8. Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Ви дуже швидко прив'язуєтесь через свій скептичний погляд на людей.

Поряд з вашою пристрастю та наполегливістю ви недовірливі та потайливі і повинні знати, що до чого з новими людьми.

З такими намірами у вашій дружбі люди можуть бути налякані вашою близькістю спочатку. Вони не бачать, що ви є справжнім і вірним другом.

9. Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Оптимістична енергія іноді надто сильна для людей, щоб впоратися з нею. Ви можете подумати, що сказати другові, що його взуття не підходить до його сукні ПІСЛЯ того, як він вийшов з дому, корисно та чесно.

Вони гадають, що твоя чесність сувора. Але тобі також не подобається, коли тебе обмежують, тому будь-яка бомба правди, закладена у твоєму мозку, буде підірвана.

Можливо, наступного разу просто попередьте їх.

10 Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Ви відповідальні, практичні та можете зберігати самовладання в будь-яких ситуаціях. Але тиск на вас діє, тому що ви відомі як всезнайка і в основному тримаєте себе в руках, зовні.

У собі ви боретеся з нерішучістю, розмірковуючи про прощення інших.

Вам, як правило, важко прощати тих, хто завдав вам болю, оскільки ви цінуєте близькі стосунки.

11. Водолій (20 січня – 18 лютого)

Хоча у вас можуть бути чудові соціальні навички, ви любите бути незалежним та схильні приховувати емоції.

Ваша власна нездатність налагодити емоційний зв'язок відштовхує від вас друзів, яким може бути потрібна підтримка.

Іноді ви можете бути байдужі до проблем інших людей і навіть не знати, що вони страждають.

Коли друзям потрібна підтримка, вам важко задовольнити їхні потреби, тому що ви думаєте, що ваш шлях найкращий.

12. Риб (19 лютого - 20 березня)

Ви найкращий друг, якого може мати будь-хто, і бачите найкраще в інших. Коли ви фокусуєте свою позитивну енергію на друзях, ви можете бути дуже негативні по відношенню до себе.

Ви боїтеся, що ви будете недостатньо хороші, і покладаєте великі надії на всесвіт.

Коли Всесвіт розчаровує вас, ви звинувачуєте себе і починаєте розчаровуватися у своїх здібностях.

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