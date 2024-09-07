Знать свои слабости — значит знать себя, и иногда вы можете найти себя в своем знаке зодиака.

Продолжайте читать, чтобы узнать ГЛАВНУЮ слабость вашего знака Зодиака.

Самая большая слабость вашего знака Зодиака:

1. Овен (21 марта - 19 апреля)

Вы — первый знак зодиака и первый, кто убегает, когда ситуация становится сложной.

Вы смелы, уверены и решительны, НО вы не так хороши в словах. Вы бы предпочли продолжать двигаться вперед, чем оставаться позади и конкретизировать вещи вербально.

Ваш способ разрешения конфликтов быстрый и простой, но оставляет позади людей, которые заслуживают ответа.

2. Телец (20 апреля - 20 мая)

Как самый надежный знак зодиака, вы вкладываете свои эмоции в других.

Вы преданны и собственнически настроены, и когда изменения в отношениях дают трещину, вы становитесь неуверенным в себе и эмоциональным.

Ты всегда рядом со своими друзьями. И когда ты не получаешь этого в ответ, тебе трудно не выплакать глаза — это нормально, у всех бывают такие дни.

3. Близнецы (21 мая - 20 июня)

Люди ПРЕВЫШАЮТ твои шутки. Иногда все становится серьезным, но ты всегда тот, кто поднимает настроение.

Но это не твоя вина. Ты от природы нервный и нерешительный, и твоя глупость — способ скрыть эту сторону тебя.

Хорошо, что вы умеете приспосабливаться и с помощью советов друзей можете определить, когда пора шутить, а когда становиться серьезным.

4. Рак (21 июня - 22 июля)

Так что ты облажался. Из этого будет трудно выбраться.

Вам трудно брать на себя ответственность за свои действия, потому что вы не хотите портить отношения, которыми дорожите.

Большинство людей, возможно, не знают, что вы сентиментальны и эмоциональны. Будучи правдивыми и показывая свою эмоциональную сторону, вы можете компенсировать все те случаи, когда вы не признавали свои ошибки.

Поверьте, ваши друзья оценят честность.

5. Лев (23 июля - 22 августа)

На самом деле не так уж и плохо! Вы закатываете глаза на любого, кто ДЕЙСТВИТЕЛЬНО так думает.

Вам трудно увидеть положительные стороны, когда кто-то или что-то сразу вас разочаровывает.

Вы упрямы в этом смысле, потому что вы всегда ожидаете, что вам будет хорошо. Когда вы оказываетесь неправы и дела идут плохо, вы не позволяете никому искупить свою вину.

Это плохо и всегда будет плохо.

6. Дева (23 августа - 22 сентября)

Люди засыпают после того, как вы доказываете свою точку зрения? Это потому, что вы обращаете внимание на мелкие детали, о существовании которых никто другой даже не подозревает.

Ваша застенчивость заставляет вас доказывать другим, что вам есть что предложить.

Вы склонны быть критичными к себе и всякий раз, когда можете, вы демонстрируете свой ум, вы это делаете, даже если другие об этом не просят.

7. Весов (23 сентября - 22 октября)

Для вас естественно быть в центре внимания во всех ситуациях. Вы справедливы, очень общительны и готовы к сотрудничеству, НО вы можете оказаться в центре внимания слишком часто, что может быть не на пользу вам.

Нельзя быть в одиночестве, но иногда нам нужно научиться быть независимыми.

И ваши друзья начинают замечать, что ваши усилия быть справедливым направлены не на то, чтобы помочь группе, а на то, чтобы помочь себе.

8. Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Вы очень быстро привязываетесь из-за своего скептического взгляда на людей.

Наряду с вашей страстью и напористостью вы недоверчивы и скрытны и должны знать, что к чему с новыми людьми.

С такими намерениями в вашей дружбе люди могут быть напуганы вашей близостью поначалу. Они не видят, что вы настоящий и верный друг.

9. Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Оптимистичная энергия иногда слишком сильна для людей, чтобы справиться с ней. Вы можете подумать, что сказать другу, что его обувь не подходит к его платью ПОСЛЕ того, как он вышел из дома, полезно и честно.

Они думают, что твоя честность суровая. Но тебе также не нравится, когда тебя ограничивают, поэтому любая бомба правды, заложенная в твоем мозгу, будет взорвана.

Может быть, в следующий раз просто предупредите их.

10 Козерог (22 декабря - 19 января)

Вы ответственны, практичны и можете сохранять самообладание в любых ситуациях. Но давление на вас действует, потому что вы известны как всезнайка и в основном держите себя в руках, снаружи.

Внутри себя вы боретесь с нерешительностью, размышляя о прощении других.

Вам, как правило, трудно прощать тех, кто причинил вам боль, поскольку вы цените близкие отношения.

11. Водолей (20 января - 18 февраля)

Хотя у вас могут быть прекрасные социальные навыки, вы любите быть независимым и склонны скрывать эмоции.

Ваша собственная неспособность наладить эмоциональную связь отталкивает от вас друзей, которым может потребоваться поддержка.

Иногда вы также можете быть равнодушны к проблемам других людей и даже не знать, что они страдают.

Когда друзьям нужна поддержка, вам трудно удовлетворить их потребности, потому что вы думаете, что ваш путь — лучший.

12. Рыб (19 февраля - 20 марта)

Вы лучший друг, которого может иметь любой, и видите лучшее в других. В то время как вы фокусируете свою позитивную энергию на друзьях, вы можете быть очень негативны по отношению к себе.

Вы боитесь, что окажетесь недостаточно хороши, и возлагаете большие надежды на вселенную.

Когда Вселенная разочаровывает вас, вы вините в этом себя и начинаете разочаровываться в своих способностях.

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