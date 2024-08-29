Знаки зодіаку , які є найгіршими, коли справа стосується флірту, всі погані в цьому з різних причин.

Незалежно від того, чи не хочете ви навіть спробувати, чи ваша спроба зустрітися поглядом із кимось через бар закінчується тим, що він починає лякатися, флірт для вас – безнадійна справа.

Але вам доведеться віддати цим знакам належне. Флірт може бути складним.

Можливо, ви поки що не знаєте, хто це, але повірте мені, для кожного знайдеться своя людина.

1. Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Скорпіон стає надто інтенсивним, надто швидким, через що все стає незграбним та заплутаним.

Вона просто хоче дізнатися про тебе якнайбільше, але не завжди це виходить так, як їй хочеться.

Коли Скорпіон фліртує, вона, як правило, завжди отримує ту саму реакцію: здивовані погляди.

Якщо вона не знайде людину, яка поділяє її запал і любов до питань, їй не пощастить.

2. Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Козеріг просто ненавидить флірт і не бачить у цьому сенсу. Натомість, якщо ви двоє подобаєтесь один одному, то не буде сенсу в іграх... Це не стосується всіх, Козеріг.

Вона може спробувати фліртувати, але як тільки зрозуміє, що це не її коник і нічого не дасть, вона відмовиться від цього, перш ніж ви встигнете щось сказати з цього приводу.

Коли хтось фліртує з нею, вона зазвичай просто закочує очі та посилає вас кудись подалі.

3. Водолій (20 січня – 18 лютого)

Оскільки Водолій існує в іншій площині, цілком логічно, що і фліртувати він буде в іншій площині.

Її незграбні прийоми флірту можуть здатися деяким милими, але якщо вона дійсно спробує завоювати їхнє розташування, у неї нічого не вийде.

Водоліям подобається, коли їх заграють, навіть якщо вони все одно поводяться незручно, але їхній справжній талант полягає в умінні зробити будь-яку розмову особистою та особливою.

Наступного разу, коли вона спробує фліртувати, нагадайте їй, що вона знає найкращі способи знайомитися з хлопцями.

Останні новини України:

Камені знаків Зодіаку та їх значення: дізнайтеся, що принесе вам успіх.

Які знаки зодіаку легко закохуються: кого назвали астрологи.

Астролог налякав прогнозом щодо війни в Україні 2024-го: наступ ще на три області.