Знаки зодиака , которые являются худшими из худших, когда дело касается флирта, все плохи в этом по разным причинам.

Независимо от того, не хотите ли вы даже попытаться или ваша попытка встретиться взглядом с кем-то через бар заканчивается тем, что он начинает пугаться, флирт для вас — безнадежное дело.

Но вам придется отдать этим знакам должное. Флирт может быть СЛОЖНЫМ.

Возможно, вы пока не знаете, кто это, но поверьте мне, для каждого найдется свой человек.

1. Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Скорпион становится слишком интенсивным, слишком быстрым, из-за чего все становится неловким и запутанным.

Она просто хочет узнать о тебе как можно больше, но не всегда это получается так, как ей хочется.

Когда Скорпион флиртует, она, как правило, всегда получает одну и ту же реакцию: недоуменные взгляды.

Если она не найдет человека, который разделяет ее пыл и любовь к вопросам, ей не повезет.

2. Козерог (22 декабря - 19 января)

Козерог просто ненавидит флирт и не видит в этом смысла. Вместо этого, если вы двое нравитесь друг другу, то не будет смысла в играх... Это не относится ко всем, Козерог.

Она может попытаться флиртовать, но как только поймет, что это не ее конек и ничего не даст, она откажется от этого, прежде чем вы успеете что-либо ей сказать по этому поводу.

Когда кто-то флиртует с ней, она обычно просто закатывает глаза и посылает вас куда подальше.

3. Водолей (20 января - 18 февраля)

Поскольку Водолей существует в другой плоскости, вполне логично, что и флиртовать он будет в другой плоскости.

Ее неловкие приемы флирта могут показаться некоторым милыми, но если она действительно попытается завоевать их расположение, у нее ничего не получится.

Водолеям нравится, когда их заигрывают, даже если они все равно ведут себя неловко, но их настоящий талант заключается в умении сделать любой разговор личным и особенным.

В следующий раз, когда она попытается флиртовать, напомните ей, что она знает лучшие способы знакомиться с парнями.

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