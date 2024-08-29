Подання показників лічильника електроенергії є критично важливим для отримання точних платіжок. Правильне і своєчасне подання даних допомагає уникнути завищених сум у рахунках. Стало відомо, як та коли передати показники за світло, аби заощадити.

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Споживачам слід пам'ятати, що несвоєчасне подання показників призведе до того, що ці дані не будуть враховані. У такому випадку платіжка буде розрахована на основі середнього споживання електроенергії за попередній період.

Показники лічильника електроенергії слід подавати за два дні до кінця поточного місяця і протягом 1-3 числа наступного місяця.

Існує кілька зручних способів подання показників:

  • Через особистий кабінет на сайті ДТЕК.
  • Телефоном до кол-центру ОСР.
  • Через чат-боти в Viber, Telegram або Facebook Messenger.
  • Через компанію Yasno, вказавши особовий рахунок і показники.
  • За допомогою Приват24.

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Подання показників лічильника допомагає уникнути розбіжностей між розрахунковим і фактичним споживанням електроенергії. Це забезпечує точність рахунків, які виставляються тільки за фактично використане електричне освітлення.

Нагадаємо, що 1 вересня українці знову платитимуть за електроенергію за попереднім тарифом — 4,32 грн за кіловат-годину. Нинішня ціна залишиться незмінною на тривалий період.

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